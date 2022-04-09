苹果 iPhone / iPad 主要供应商受到疫情封锁影响，纬创和硕等昆山工厂停工

IT之家 4 月 9 日消息，据 Apple Insider 报道，中国江苏昆山爆发的新的 Covid-19 疫情导致了新的封锁，可能会阻碍苹果公司的 iPhone 和 iPad 生产。

据《南华早报》周五报道，由于邻近的上海连续第七天出现创纪录的 Covid-19 病例，昆山当局已下令所有 210 万居民留在家中并接受每日检测。

该市的许多工厂（包括苹果供应链的关键部分），也被命令停止生产。

苹果公司最大的几个供应链合作伙伴都在昆山，包括富士康、和硕、纬创和立讯精密。从印刷电路板到设备零部件都在该市生产。

据报道，昆山当局已经命令纬创和和硕暂停为消费电子制造商生产设备。虽然没有提到苹果，但该公司的生产很可能受到影响。

工厂停工自 4 月 2 日起生效，并将持续到 4 月 12 日。然而，上海 Covid-19 情况的任何恶化，都可能导致昆山的进一步封锁。

工厂停工将进一步拖累全球供应链，目前正经历着与疫情大流行和全球事件有关的短缺和其他问题。今年 3 月，深圳的疫情停产影响了苹果公司 Mac Studio 和其他产品的运输。

江苏昆山 4 月 7 日晚间宣布，鉴于昆山本轮因农贸市场引发的本土疫情多点散发，防控形势严峻複杂。为更好协同周边城市抗击疫情，全面彻底阻断本土疫情传播，经疾控专家研判，决定将“静默期”延长四天，时间为 2022 年 4 月 8 日 24 时至 12 日 24 时。