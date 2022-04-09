我是吴恩达：人在美国，刚上知乎，先答个「如何系统学习机器学习」

知乎新用户吴恩达，第一件事儿竟是回答如何系统学习机器学习。

嗯，果然随时都自带老师属性。结果短短不到 12 个小时，就已经收获了两千多个赞同，关注者也达到了四千五。底下评论几乎全是这种画风~

三个系统学习机器学习的步骤

来康康吴恩达老师的知乎首答。

首先他就强调，想要成为一名人工智能从业者，系统学习机器学习是重点。机器学习是一门不需要进行明确编程，就能使计算机发挥作用的科学。

接着，他就给出了三个系统学习机器学习的步骤。

学习基础编码知识。

学习机器学习及深度学习。

专注于一个角色。

具体而言，在实践简单的 ML 算法之前，需要具备编写简单的计算机程序的能力。比如，函数调用，for loops，条件语句，基本的数学操作等。

除此之外，他还建议不必将精力过多投入到诸如线性代数、概率和统计这样的数学基础上。掌握了基础编码知识后，就可以开始学习机器学习了。

这时候他就开始带货模式了。他推荐的是斯坦福大学机器学习课程，主要内容包括了监督学习、无监督学习和机器学习的最佳实践。还有深度学习也需要涉猎。

他 pick 的是 DeepLearning.AI 开发的深度学习专业课，当中包括包含了计算机视觉、自然语言处理、语音识别等领域构建应用程序所需的知识，以及学习到各个行业实际应用案例。

下一步，就是专注于一个角色，比如成为数据科学家、机器学习工程师或机器学习研究员等，将所学技能与真正实践、工作相结合。

最后，他也嘱咐大家：要保持自律，不断学习。

ps，他还透露了个消息，他的深度学习相关课程也将在近期登录知乎。以后又有一种方式学习吴恩达老师的课程了。

参考链接：

https://www.zhihu.com/people/wu-en-da-89