国际货币基金组织：加密货币在腐败国家更受欢迎，应加强监管

4 月 9 日消息，国际货币基金组织（IMF）在最近发布研究报告称，加密货币在被视为腐败或资本管制严格的国家更受欢迎，这增强了对该行业加强监管的理由。

IMF 解释称，这份报告表明各国希望加密货币交易所等中介机构遵守“了解客户”程序，该程序是旨在防止欺诈、洗钱和恐怖主义融资的身份验证标准。美国等国家已经制定了此类控制措施。

目前，世界各国都在努力寻找监管庞大加密货币市场的最佳方式，这个市场的价值如今已经超过 2 万亿美元，预计到 2026 年有望达到 22 万亿美元。

然而，由于各国的监管水平参差不齐，这使得在世界某些国家和地区滥用加密货币变得相当容易，导致各种欺诈和庞氏骗局层出不穷。

IMF 表示，这些发现表明，加密货币资产“可能被用来转移腐败收益或规避资本管制”，而在传统金融业发达的国家，居民可能觉得不太需要加密货币。

IMF 还称，该组织从德国公司 Statista 收集的信息中提取了加密货币使用的基线数据。这项调查覆盖了 55 个国家，每个国家都有 2000 到 12000 名受访者。受访者被问及在 2020 年是否拥有或使用数字资产。

这份报告还发现了加密货币在某些国家更受欢迎的原因。首先，高通胀可能意味着，像比特币这样的流行加密货币比当地货币更稳定。

其次，由于较贫穷国家也往往有更严格的资本管制措施，以防止外国资金流入和本国资金流出，因此加密货币也可能是一种规避税收和限制的方式。

不过 IMF 发出警告称，尽管其研究结果值得关注，但鉴于样本量较小，数据质量也不能保证准确，解读这些结果时应保持谨慎。