给出 3 个词，AI 直接作画！OpenAI 发布 DALL・E 2.0，掌握多种画风，分辨率提高 4 倍

大家还记得去年 1 月 OpenAI 发布的 120 亿参数魔法模型 DALL・E 吗?

当时,DALL・E 的画风是这样的:

只要「阅读」文本,DALL・E 就能根据文本的内容「自动」生成栩栩如生的大师级画像。因此,当时一经发布,DALL・E 就火遍了 AI 圈,吸粉无数,也让 Language-Vision(文本-视觉)方向又火了一把。

就在近日,时隔一年后,OpenAI 结合 CLIP,又发布了 DALL・E 的第二个版本 ——DALL・E 2.0!

相比 DALL・E 1.0,DALL・E 2.0 可以生成更真实和更准确的画像:综合文本描述中给出的概念、属性与风格等三个元素,生成「现实主义」图像与艺术作品!分辨率更是提高了 4 倍!

比如,当提示文本中分别包含「概念」“An astronaut ”(一个宇航员)、「属性」“riding a horse”(在骑一匹马)和「 风格」“in a phtprealistic style”(超现实风格)时:

文本提示:An astronaut + riding a horse + in a phtprealistic style(一个宇航员 + 骑马 + 超现实风格)

DALL・E 2 可以生成如下这些同时包含三种元素的图像:

在满足三种给定元素的基础上,它可是充分发挥了自己的「想象力」,不仅马的姿态各不相同,而且给宇航员穿上了样式各异的服装,场景也是十分丰富,草地上、山顶上、星空中......

神不神奇!牛不牛!

让我们来欣赏 DALL・2.0 的大师作品!

如果你想要变换文本中概念、属性和风格三个元素中的一个或多个,比如保留「概念」“一个宇航员”和「属性」“在骑一匹马”,而将超现实主义风格替换为波普艺术家安迪・沃霍尔的风格,DALL・E 2 也可以「轻松」转换它的绘画风格:

文本提示:An astronaut + riding a horse + in the style of Andy Warhol (一个宇航员 + 在骑一匹马 + 安迪・沃霍尔的风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:An astronaut + riding a horse + as a pencil drawing(一个宇航员 + 在骑一匹马 + 铅绘风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:An astronaut + lounging in a tropical resort in space + in a vaporwave style( 一个宇航员 + 在太空热带度假胜悠哉地躺着 + 蒸汽波风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:Teddy bears + mixing sparkling chemicals as mad scientists + as a 1990s Saturday morning cartoon(泰迪熊们 + 正在像疯狂的科学家一样混合着冒泡的化学物质 + 20 世纪 90 年代的周六早间卡通片风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:Teddy bears+shopping for groceries+in the style of ukiyo-e(泰迪熊 + 购买杂货 + 浮世绘风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:Teddy bears+shopping for groceries+in ancient Egypt(泰迪熊 + 购买杂货 + 古埃及风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:A bowl of soup+that is a portal to another dimension+as digital art(一碗汤 + 通往另一个维度的门户 + 数字艺术风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:A bowl of soup+as a planet in the universe+as a 1960s poster(一碗汤 + 宇宙中的一个星球 + 1960 年代海报风格)

DALL・E 2 生成的图像:

文本提示:A bowl of soup+as a planet in the universe+as digital art(一碗汤 + 宇宙中的一个星球 + 数字艺术风格)

DALL・E 2 生成的图像:

DALL・E 2.0 的其他功能

1、图像编辑

DALL・E 2 可以根据自然语言描述的标题对现有图像进行逼真的编辑,比如,在考虑阴影、反射和纹理的同时增加或删除图中的某个元素。示例如下:

文本描述的编辑需求:选择一个位置在图中添加火烈鸟。

原图 vs. DALL・E 2 编辑后的图像:

文本描述的编辑需求:选择一个位置在图中添加柯基。

原图 vs. DALL・E 2 编辑后的图像:

2、风格变体

DALL・E 2 可以拍摄一张图片,然后根据原图制作出同一个风格的不同画像。示例如下:

原图 1:

DALL・E 2 创造的同一风格图像:

原图 2:

DALL・E 2 创造的同一风格图像:

原图 3:

DALL・E 2 创造的同一风格图像:

原图 4:

DALL・E 2 创造的同一风格图像:

对于 AI 从文本生成的图像,我们非常看重的一点当然是图像的分辨率了,图像的分辨率越高,像素数量就越多,图像也就越清晰和逼真。与 DALL・E 1 相比,DALL・E 2 的分辨率提高了 4 倍!

比如,对于同样的文本提示:

文本提示:a painting of a fox sitting in a field at sunrise in the style of Claude Monet(一只狐狸坐在日出时的田野里 + 克劳德・莫奈风格)

下面两张图分别是 DALL・E 1 和 DALL・E 2 所生成图像的对比:

对比之下,DALL・E 1 生成的图像可以说是很模糊了,甚至根本看不出「日出」在哪里,「狐狸」只显露出它的头部,「田野」也不太有田野的样子,而且在整体风格上与画家莫奈的印象派风格相去甚远。

而在 DALL・E 2 的魔法手笔下,图像质量显著提高,「日出」和「田野」都很生动,小狐狸端坐在草地上,姿态可爱。这幅画作色彩更加丰富,使用了更多的复色,对光影的描绘更加接近莫奈的风格。

总体来说,相比 DALL・E 1.0,DALL・2 显然能 hold 住元素更丰富、色彩更饱满的图像。不再是简单的单一物品描述,而是对一个场景的整体表达,故事更完整,想象力也更丰富!

更详细的内容,可以查看 DALL・E 2 的相关研究论文:

论文地址:https://cdn.openai.com/papers/dall-e-2.pdf