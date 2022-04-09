抖音重点打击涉上海疫情网暴、造谣、蹭热点等违规行为，拦截清理不良信息 2125 条

IT之家 4 月 9 日消息，抖音安全中心今日发布公告，在国家网信办的指导下，抖音高度关注上海疫情防控相关信息，组建专门团队对在此期间涉网暴、造谣、蹭热点等违规行为和言论进行深入排查清理，借助技术、人工手段加强巡查和处置力度，维护网络传播秩序。

截至 4 月 8 日 24 点，共拦截清理各类不良信息 2125 条，处置账号 24 个。

平台从以下维度重点开展治理和打击工作，具体如下：

从预防网暴角度，严查上海疫情中涉地域歧视、人身攻击、不当搜索、挑动对立情绪等行为和内容，及时启动当事人保护措施，通过通知用户设置私密账号、关闭私信、评论权限、拉黑举报不当言论账号等功能提醒，保护当事人不受骚扰。近日平台对“杭州阳性病例宁某某、党某某”等存在网暴风险的事件当事人及时予以保护，有效防止当事人遭遇网暴风险。

在治理谣言上，聚焦上海疫情中涉人身安全、个体或集体确诊病例不实信息；疫情中各地区防控政策不实信息；疫情期间个人或集体发起求助不实信息等，从源头溯源，加强账号和信息排查核实工作，及时积极开展辟谣。近日平台对“奉贤隔离点单独隔离的孩子们”“上海‘大白’持枪上岗”等 28 条流传甚广，负面影响重大的谣言信息进行回查处置，加大平台内谣言首发帐号处罚，并持续监控其他谣言类内容再度出现和传播。

关注上海疫情中假借疫情蹭热度、博流量、恶意营销、虚假摆拍等行为，通过平台严格审核机制、策略模型和技术手段，对此类行为治理和打击。近日平台对“防疫媛”等营造虚假人设、借疫情演绎内容严肃处理，并视程度对相关帐号予以短期至无限期封禁处罚。

IT之家了解到，抖音安全中心呼吁广大用户，在疫情形势严峻复杂的当前，时刻遵循客观真实原则，理性发言，与平台一起同心抗“疫”，共助战“疫”胜利。