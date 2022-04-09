特斯拉得州工厂开业活动盛大，人力资源人士：最终目的还是招人

4 月 9 日消息，特斯拉为得州超级工厂开幕举行的 Cyber Rodeo 活动是一场众星云集的盛会。这场盛会既是一场营销活动，也是为了向公司迫切需要招募的人展示公司盛况。

特斯拉表示，得州超级工厂需要招聘 2 万名工人，其中包括各种制造业人才、机械和软件工程师等。在得州中部招募这么多人并非易事，由于当地企业规模不断扩张，加之迁入企业的数量激增，当地失业率低于 3%，熟练工供不应求。

奥斯汀人力资源公司 Workforce Solutions Capital Area 首席运营官雅艾尔・劳森 (Yael Lawson) 将特斯拉举办的此次活动视为“有用的招聘工具”。她说，特斯拉的到来让制造业获得了更多关注，也有助于她展示公司的奖学金和培训计划。

当然，招聘并不是 Cyber Rodeo 活动的焦点。现场音乐、宠物动物园和戴着牛仔帽的轮滑小哥把得州超级工厂变成了一个嘉年华现场。

参加派对的大部分是特斯拉员工，其中很多人带了朋友和家人一同参加。到场的还有 SpaceX 和 The Boring Company 的员工，他们穿着印有品牌 Logo 的帽子和衬衫。

奥斯丁社区学院 (Austin Community College) 至少有 9 名代表也出席了此次活动。自 2020 年以来，学院一直在与特斯拉合作。发言人表示，双方正在合作开发“先进的培训项目，为学生在该地区增长最快的制造业就业做准备”。

当地学区 Del Valle ISD 的董事会成员、负责人以及劳动力发展团队都参加了这次活动。

“在我们的学校里，不同专业的学生有很多选择，特斯拉又增加了一个，”Del Valle ISD 通讯主管克里斯托弗・维德尔 (Christopher Weddle) 说。“为了学生利益，我们不断努力与当地各行各业建立合作关系。”

得州当地的工程专业学生穿梭在 Cyber Rodeo 活动的人群中，Model Y 剖视图和新的 4680 电池让他们惊叹不已。最引人注目的是特斯拉最大的压铸机 Giga Press，用两块坚实金属就能制造出电动 SUV 的框架。

活动现场有售卖酒水饮料、玉米饼和烧烤的各种餐车。参观者可以抚摸小山羊、欣赏艺术装置和巨大的特斯拉线圈，还能从各种游戏中赢得一些毛绒玩具。很多人在排队购买诸如特斯拉连帽衫、Cyber Rodeo 活动 T 恤或卡车司机帽等活动周边商品。

工厂主入口上方设置了一个舞台，当地明星又唱又跳。特斯拉的装配机器人随着音乐来回摇摆，重复着在工厂内制造电动汽车时的动作。

Cyber Rodeo 活动的盛况让人容易忽视特斯拉如何处理工厂骚扰和种族歧视指控的历史。去年 10 月，特斯拉加州弗里蒙特工厂的一名前员工对公司提起歧视诉讼，导致特斯拉被处以 1.37 亿美元的罚款。特斯拉已要求减轻处罚，一名法官在今年 1 月份曾表示，处罚金额“非常高”。

出席活动的首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）则更专注于未来。他说，自己相信得州超级工厂每年可以生产 100 万辆电动汽车，并猜测特斯拉总有一天会占据全球汽车市场约 20% 的份额。马斯克还对公司尚未实现的全自动驾驶汽车和人型机器人给予了大量期望，他说人形机器人有一天可能会成为特斯拉“最重要的产品”。

这些技术的门槛都是很高，马斯克需要招募众多员工才能实现。但在 Cyber Rodeo 活动的整体魅力攻势之后，马斯克可能已经说服更多当地人加入他的麾下。

奥斯汀地区制造商协会执行董事艾德・拉尔森 (Ed Latson) 说，这次活动“体现了特斯拉在当地和全球的活力和热情。他们在市场营销和人才招聘方面都能很好利用了这种热度，对业务成功至关重要。”

马斯克在喧闹的人群中来来回回走了半个多小时，介绍了特斯拉的历史和未来目标，之后他说：“在特斯拉，我们相信有很棒的派对。”