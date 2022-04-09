上海严厉打击网络圈群造谣行为：多个传播谣言群组被封停，个人账号受处罚

IT之家 4 月 9 日消息，据“网信上海”微信公众号消息，为进一步加大对圈群涉疫谣言信息打击力度，4 月 8 日，上海网信办通过“网信上海”发布《关于进一步查处网络圈群造谣行为的公告》，明确将联合公安等部门对谣言制造者、蓄意传播谣言者一追到底、依法惩处。同时对于一些恶意传播谣言的群组，网信部门也将依法作出处理。

目前，针对前期已公开辟谣的“武警将接管上海社区”“明天上海暂停所有团购”两则虚假信息，经与公安部门联合溯源调查，已查实散播以上谣言信息的网络群组和人员。依据互联网相关法律法规，已协调相关部门对“连飞互帮互助团购群”等四个群组予以封停（后附），对首发谣言的微信个人用户予以处罚。

为加大对涉疫谣言的打击力度，上海公安部门已依法对自行编造以上虚假信息的周某某（男，35 岁）、支某（女，49 岁）的违法行为展开调查，将进一步依法依规处理。

IT之家了解到，上海网信办指出，互联网不是法外之地、舆论飞地，网络环境的清朗需要每个网民共同努力。上海网信办再次强调，当前我市疫情防控形势严峻复杂，团结一心、众志成城的网络舆论生态至关重要。广大网民在微信圈群、微博等社交媒体上发布或转发涉疫信息时，一定要以权威部门发布的信息为准，不要成为谣言传播的推手，更不得编造谣言、无事生非、哗众取宠。上海网信办将切实履行属地管理责任，继续加大互联网谣言信息整治力度。欢迎广大网民据实举报，共同维护良好的网络舆论生态。

封停传播“武警将接管上海社区”虚假信息的 3 个群组：

微信群“连飞互帮互助团购群”

微信群“昱星家园东区二四班交流群”

微信群“上海第三针咨询以及其他活动福利群”

封停传播“明天开始所有团购都暂停了”虚假信息的 1 个群组：