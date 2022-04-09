上海市大数据中心：对核酸码系统繁忙造成市民不便深表歉意，目前基本恢复正常服务

IT之家 4 月 9 日消息，据上观新闻报道，今天有市民反映，“核酸码”页面有时会显示“网络繁忙”无法打开。对此，上海市大数据中心表示，“核酸码”是为了适应本市新的核酸检测系统、优化本市核酸检测流程而紧急开发上线的。由于开发时间较短，还没有经过大范围的实践检验，在使用首日出现了系统不稳定的情况，由于其准备不充分，给广大市民造成不便，对此其深表歉意。

据上海市大数据中心介绍，4 月 9 日上午，为提醒广大市民提前申领“核酸码”，为全市新一轮全员核酸检测做好准备，其协调通信运营商向市民群发了提示短信，并通过“上海发布”等渠道进行了提醒。信息发布后，广大市民积极配合，纷纷登录“随申办”申领“核酸码”，系统的访问量峰值时一度达到每分钟 200 万次，最多时每秒有 10 万次访问，超过系统设计上限，导致 12 时许系统出现不稳定，响应慢，部分用户使用受影响。

IT之家了解到，发现问题后，上海市大数据中心第一时间紧急启动应急预案，在采取限流措施的同时，全力对系统进行升级扩容。14 时许，“随申办”微信、支付宝小程序端逐步恢复正常运行，“随申办”App 仍在恢复中。根据统计，截至 4 月 9 日 16 时，全市当天已完成核酸采样登记 204 万次，其中 75% 是使用“核酸码”完成登记的。