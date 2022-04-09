超简单教会你如何用 Win11 装安卓 App

用着 Windows 11 系统的网友们，你装上 Windows 11 安卓子系统（Windows Subsystem for Android）没？有了它的帮助，让你的 Windows 也能运行安卓应用，真是太爽了。

不过目前 Windows 11 安卓子系统（Windows Subsystem for Android）的安装和使用有点复杂，这不许多网友就给复杂的操作劝退了。不要紧，这就来个简单的教程，让你轻松安装与使用安卓子系统，还有两个可以帮助你直接装安卓应用的小软件也一并奉上！

三步快捷安装 Windows 11 安卓子系统

怎么安装 Windows 11 安卓子系统呢？以前比较的复杂，现在可简单了，只需要三步即可完成安装。

步骤一 首先需要将你的 Windows 11 升级到最新版（正式版、预览版均可），然后微软应用商店也升级到最新。

步骤二 设置 → 时间和语言 → 语言 & 区域 → 国家或地区 → 切换到美国。安装完毕可以切换回中国。

步骤三 打开微软应用商店，搜索“Amazon Appstore”，然后下载安装。安装好 Amazon Appstore 后，会自动安装安卓子系统 Windows Subsystem for Android。

（懒得搜索的用户可以使用浏览器打开 http://aka.ms/ AmazonAppstore 这个网址，将直接跳转到应用商店）

图 1 安装 Amazon Appstore

对的，就是这么的简单就能完成 Windows 11 安卓子系统的安装操作了。

Windows Subsystem for Android 安卓子系统安装好了，那么怎么样往里边安装安卓应用呢？原本呢，咱就可以通过 Amazon Appstore 来安装安卓应用的，只是目前 Amazon Appstore 不支持中国区域，也就不能靠这个方案了。（当然你也可以注册个美国 Amazon 来体验。）

还有一种方式是需要用到 ADB 工具包以及命令行，太复杂了，装个应用这么复杂多麻烦啊。不要紧，这不，有大神们就给我们打造出了简单的安装工具，让你可以像安装 Windows 软件那样安装安卓应用，例如 WSA Pacman 或 WSA Tool。

WSA Pacman 是一款傻瓜式的安卓应用安装程序，下载回来安装后，它就会自动关联安卓应用安装包，这时候用户只需要双击安卓应用安装包，就会出现安装提示，这里还可以看到该应用所需要的权限。像安装 Windows 软件一样安装安卓应用就这么简单。

图 2 安装 WSA-Pacman 后的安卓应用安装界面

如果你的 WSA-Pacman 在安装应用时“安装”按钮是灰色的不可按下，那你就得去检查一下下边的设置。

图 3 “安装”按钮不可按下

运行“适用于 Android 的 Windows 子系统设置”（开始菜单里找），会进入安卓子系统的设置界面，我们需要开启安卓子系统的“开发人员模式”。

图 4 开启开发人员模式

图 5 成功安装安卓应用

成功安装完毕，WSA-Pacman 还会提醒用户是否在桌面创建快捷方式。

图 6 可以创建桌面快捷方式

WSA-Pacman 的设置选项也比较的简单，可以设置端口、语言、主题模式等。

图 7 WSA-Pacman 设置

第二款是来自 @Makazeu 的“WSA 工具箱”，它集成了安卓子系统的安卓应用安装管理功能，让用户可以轻松安装管理安卓应用。用户目前可以在微软商店中下载到它。

图 8 下载安装 WSA 工具箱

打开 WSA 工具箱可以看到上边一排的功能选项，有安装 APK 的，有管理 APP（可启动、关闭、创建快捷方式及卸载 APP）的，还有显示安卓子系统进程的，界面简单粗暴，非常易于使用。

图 9 安装 APK

图 10 已安装 App 管理

图 11 进程列表

WAS 工具箱还有一个好用的功能，那就是打通安卓子系统与 Windows 系统之间的文件传输通道，让用户可以将安卓子系统里的文件取出到 Windows 系统文件目录下，也可以将 Windows 系统文件传输到安卓子系统中去。

图 12 文件传输功能

总结

怎么样，有了它们的帮助，Windows 11 安卓子系统（Windows Subsystem for Android）使用起来是不是简单了不少，赶紧去体验一下吧。