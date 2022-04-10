报告称摩托罗拉 Edge 手机释放的辐射量已超过 FCC 允许的范围

IT之家 4 月 10 日消息，我们知道智能手机会发出一定量的辐射，一份新的报告揭示了一些智能手机的辐射量。

根据 Bankless Times 的最新报告，谷歌、索尼、摩托罗拉、一加、OPPO 和中兴的一些旧型号手机辐射最强。摩托罗拉 Edge 位居榜首，其次是中兴的 Axon 11 5G 和一加 6T。

几款谷歌 Pixel、一加和索尼 Xperia 机型在榜单上占主导地位，包括 Pixel 3、Pixel 3XL、Pixel 4a、Xperia XA2 Plus、Xperia XZ1 Compact，以及一加 6/6T。

该研究根据这些设备的比吸收率（SAR）对其进行排名，比吸收率衡量人体吸收射频能量的速度。下图显示了每个智能手机的 SAR 值。

IT之家了解到，美国联邦通信委员会（FCC）规定的最大 SAR 水平为 1.6W / Kg。该图表显示，摩托罗拉 Edge 的辐射发射水平已经超过了 FCC 所允许的最大水平。

尽管如此，根据联邦通信委员会，目前“没有一致或可信的科学证据表明暴露在手机发射的射频能量下会造成健康问题”。

谷歌 Pixel 团队的一名代表告诉 Android Central，他们发布的每一款手机都公布了 SAR 数据，包括 Pixel 3、Pixel 3XL 和 Pixel 4a，“这些手机完全在我们发行的国家的所有监管和合规准则之内，“该发言人说，”我们最新的手机 Pixel 6 和 Pixel 6 Pro 的 SAR 值更低。”