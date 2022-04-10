京东：调配首批约两千名快递小哥，保障上海一线运营和派送

IT之家 4 月 10 日消息，上海新冠肺炎疫情防控发布会于 10 日上午 10 点开始，IT之家了解到，京东集团副总裁王文博、饿了么资深副总裁肖水贤也出席了今日的发布会。

据财联社报道，有媒体提问：市民急需的食品、母婴、药品等供应方面能否满足？目前仍在封控期间，能否及时配送到市民手里？京东集团副总裁王文博介绍，我们将加大生鲜食品库存储备，粮食、肉禽、海鲜等均超平常 2-3 倍备货，为上海地区提供超过 1600 万件米面粮油等民生商品，可保障上海京东用户近 1 个月日常供应。京东物流加大运力投入并大量使用智能物流技术提高效率，调配了首批约 2000 名快递小哥，为上海一线提供运营保障和物资派送服务，同时调运最新的第五代无人智能快递车，在封控区域开展无接触配送。后续还将持续追加无人车。

会上上海市大数据中心副主任朱俊伟表示，考虑到市民申领“核酸码”不同需求，我们设计了亲属代为申请“核酸码”功能，可为家里的孩子、老人申领“亲属核酸码”，系统自动验证亲属关系，或进行人工审核，一天内可完成审核。如果是没上户口、没有身份证号码的孩子，无法申领“核酸码”，可以在现场由父母手工登记。老人如果前期申领过“随申码”的纸质离线码，也可以直接使用纸质离线码。外籍人士证件更新的，可通过“随申办”进行更新，完成实名认证后，可继续申请使用“随申码”及“核酸码”。