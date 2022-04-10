高通完成从 SSW Partners 收购 Arriver 业务，提升驾驶辅助研发能力

IT之家 4 月 10 日消息，高通公司近日宣布已完成从 SSW Partners 收购 Arriver™（安致尔）的交易，增强了高通技术公司为汽车制造商和一级供应商以规模化方式提供具有竞争力的开放式全集成先进驾驶辅助系统（ADAS）解决方案的能力。

高通技术公司高级副总裁兼汽车业务总经理 Nakul Duggal 表示：“高通技术公司已成为汽车行业的关键技术合作伙伴，而 Arriver 的驾驶辅助资产将使公司加速提供领先的 ADAS 解决方案，成为骁龙 ® 数字底盘™平台的重要组成部分。我们始终致力于为各个层级的汽车提供先进解决方案，随着 Arriver 驾驶辅助资产融入 Snapdragon Ride™ 平台，我们将更好地赋能自动驾驶的未来。我们很高兴欢迎优秀的 Arriver 团队的加入。”

收购完成后，基于此前与 Arriver 合作的基础，高通技术公司将把 Arriver 的计算机视觉、驾驶策略和驾驶辅助资产整合进其领先的 Snapdragon Ride™平台产品组合。Snapdragon Ride 平台是面向高性能中央计算与视觉系统解决方案的完整产品组合，采用骁龙 SoC 和加速器产品系列，以满足汽车生态系统在功能安全领域对于可扩展且可升级的集成软件 SoC 日益增长的需求。除具备扩展能力可支持广泛汽车类型外，Snapdragon Ride 平台的模块化特性可为汽车制造商提供极大灵活性以充分发挥其开发的软件功能。

IT之家了解到，高通公司将在 2022 年 4 月即将召开的财报电话会上提供关于此次收购的更多详细财务信息。

维宁尔和高通技术公司还将扩展双方的战略合作。双方已经签订一项全新协议，确保持续为客户提供服务和支持，并详细阐述了双方在未来路线图方面的协同以及在 ADAS 开发方面的技术合作。维宁尔和高通技术公司将就产品市场活动展开进一步合作，包括举行面向 L2 + 及更高级别的高通 / Arriver-维宁尔先进 ADAS 解决方案的路演。