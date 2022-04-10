饿了么：上海已新增 2800 名骑手重返岗位，平台 4000 多商家恢复开业接单

IT之家 4 月 10 日消息，上海新冠肺炎疫情防控发布会于 10 日上午 10 点开始，IT之家了解到，京东集团副总裁王文博、饿了么资深副总裁肖水贤也出席了今日的发布会。

据界面新闻报道，会上，饿了么资深副总裁肖水贤表示，饿了么作为一家成长在上海的企业，全力投入上海抗疫保供，我们责无旁贷。最近一段时间，我们当务之急是，千方百计增加骑手运力，过去一周，饿了么已新增 2800 名骑手重返岗位，努力解决最后 1 公里、最后 1 百米配送瓶颈。

还表示，为了进一步提高配送效率，饿了么推出并且扩大“小区团购”模式。其中“社区团餐”服务目前已经覆盖普陀、浦东、杨浦等区 1000 多个社区。零售团购方面，饿了么“全能超市”通过“社区集采 + 定点配送”的服务模式，已为浦东超过 25000 个家庭配送了肉、蛋、奶等必需品。在过去一周，平台 4000 多商家恢复开业接单。接下来，饿了么将持续加大这方面的服务资源投入。

IT之家此前报道，京东集团副总裁王文博表示，京东物流加大运力投入并大量使用智能物流技术提高效率，调配了首批约 2000 名快递小哥，为上海一线提供运营保障和物资派送服务，同时调运最新的第五代无人智能快递车，在封控区域开展无接触配送。后续还将持续追加无人车。