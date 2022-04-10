浙大小姐姐搞出秃头生成器，完美保留五官脸型（附项目地址）

只要输入一张照片，输出的就是完美无瑕的光头，气质立刻从实习提升到主管（手动狗头）

无论你是年轻的程序员小哥，还是长发飘飘的程序媛，都可以通过这个方法“变得更强”：

有了这个名叫 HairMapper 的“光头神器”，P 头发就是分分钟的事情，五官却完全不受影响：

嗯，以后有了想做的发型，直接 P 一个……

要实现这么好的效果，得用三个 GAN 合力才行。

所有人都能用的“光头神器”

具体来说，HairMapper 的原理一共分为三步，生成秃头 → 保留五官 → 合并头像。

首先，作者们利用 StyleGAN，做出一个与原头型相近的秃头效果：

这时候我们看到，StyleGAN 没办法做到精准地控制五官生成，因此脸型稍微有所变化。

那么接下来，就是利用 InterFaceGAN，抠出一个头发以外的脸型和五官形象，同时也保留四周的风景：

最后，将前两步生成的效果合成，就做出了一个完美的“光头”：

不过值得一提的是，由于长发、女性光头数据集少等原因，因此作者们额外为女版“光头神器”多加了一个步骤。

在这其中，女性照片要先通过 StyleFlow 转换成男性照片，再重复上述步骤，最终同样得到一个光头：

这样的效果还是不错的，在数据集中测试显示，即使是发量惊人的女生也能一键脱发（doge）

作者们将 HairMapper 与其他的秃头生成器做了个对比。

还做成了 6000 + 秃头数据集

事实上，之前并不是没有人做过秃头生成器，只是效果并不太理想。

例如 Adobe 之前推出过的这个叫 StyleFlow 的生成器，就能让马斯克变秃：

但一个是头发没脱干净，另一个是五官也给 GAN 成了“另外一个人”。除了 StyleFlow 以外，其他类型的“秃头生成器”也面临这样的问题：

这次的 HairMapper 在 GAN 脱发的基础上，保留了原本的五官，使得还原出来的人脸非常真实。

无论男女老少或圆扁尖头：

还是各种不同肤色乃至不同肤质：

甚至是侧脸乃至有阴影，都能在 HairMapper 的作用下 get 丝滑的光头特效：

目前作者们已经利用这个算法，将 Flickr-Faces-HQ（FFHQ）数据集中的 6000 张人像变成了光头。

以后无论是 P 头发、还是变身男装 / 女装大佬，都能用这个开源数据集来训练了：

作者介绍

一作 Yiqian Wu，来自浙江大学计算机辅助设计与图形学（CAD&CG）实验室，目前在读博士生，兴趣是计算机视觉和人像编辑等。

二作 Yong-Liang Yang，巴斯大学助理教授，本硕博毕业于清华大学，曾师从胡事民教授，研究方向是计算机图形学、几何建模、VR / AR 等。

通讯作者金小刚，浙大 CAD&CG 实验室教授，研究方向包括电影特效模拟、自动驾驶仿真、创造性建模等。

是不是迫不及待想要一试“光头神器”了？

据作者表示，目前 HairMapper 的预训练代码还在加急制作中，马上就会放出来，而数据集已经可以用了~

项目地址：

https://github.com/oneThousand1000/non-hair-FFHQ

论文地址：

http://www.cad.zju.edu.cn/home/jin/cvpr2022/HairMapper.pdf