上海市场监管局规范疫情期间“社区团购”行为：要积极倾听百姓声音、加强价格自律

IT之家 4 月 10 日消息，上海疫情形势愈发严峻，市卫健委今早（10 日）通报：2022 年 4 月 9 日 0—24 时，新增本土新冠肺炎确诊病例 1006 例和无症状感染者 23937 例。

在这种条件下，部分区域出现了一些物资供应不足的问题，而这时大家都选择通过电商平台或生鲜社区团购平台团购生活物资。但哪怕这样也很难保证所有人的供应稳定。

因此，为应对部分商家抬价的行为，助力市民生活物资保障，上海市市场监督管理局刚刚发布了《关于规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函》，规范了“社区团购”价格行为，使“社区团购”更好满足市民需求。

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