上海市场监管局规范疫情期间“社区团购”行为：要积极倾听百姓声音、加强价格自律

IT之家 4 月 10 日消息，上海疫情形势愈发严峻，市卫健委今早（10 日）通报：2022 年 4 月 9 日 0—24 时，新增本土新冠肺炎确诊病例 1006 例和无症状感染者 23937 例。
在这种条件下，部分区域出现了一些物资供应不足的问题，而这时大家都选择通过电商平台或生鲜社区团购平台团购生活物资。但哪怕这样也很难保证所有人的供应稳定。
因此，为应对部分商家抬价的行为，助力市民生活物资保障，上海市市场监督管理局刚刚发布了《关于规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函》，规范了“社区团购”价格行为，使“社区团购”更好满足市民需求。
IT之家提醒，原文如下：
关于规范疫情防控期间“社区团购”价格行为的提示函
各“社区团购”组织者、相关经营者：
当前，“社区团购”为助力市民生活物资保障，解决保供“最后 100 米”发挥了积极作用。为进一步规范“社区团购”价格行为，使“社区团购”更好满足市民需求，现结合近期相关价格投诉举报，提示如下：
一、加强价格自律，守法依规经营。相关组织者、经营者应当严格遵守《中华人民共和国价格法》《关于商品和服务实行明码标价的规定》《禁止价格欺诈行为的规定》，以及《关于疫情防控期间认定哄抬价格违法行为的指导意见》等价格法律、法规及政策，落实主体责任，守法依规经营，根据生产经营成本，为消费者提供价格合理的商品和服务，维护正常的市场价格秩序。
二、规范明码标价，真实说明信息。相关组织者、经营者应当按照规定明码标价，销售商品应当标示商品的品名、价格和计价单位等。
对以套餐形式销售商品的，在标明销售总价的同时，应当标明所含商品的品名和数量。其中，销售主副食品套餐，应当标明所含蔬菜、肉类、乳制品等品种、数量、规格（重量、体积）等与价格密切相关的具体明细信息。套餐内商品具体品种难以确定的，应列举套餐中可能包含的商品品种。
对于另行收取打包费、配送费等服务性费用的，应当标示服务项目、价格及计价单位，不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。
三、优化组织管理，保障消费者权益。“社区团购”组织者，要积极倾听百姓声音，持续优化团购组织管理，对相关经营者提交的行政许可、身份、地址、联系方式等真实信息进行核验登记，明确售后服务联系人和联系方式，及时协调解决漏发、错发、退款等问题。
对于因套餐内商品临时短缺等客观因素，发生套餐内商品品种、数量、规格、价格等与销售时发生变化的，相关组织者、经营者应在发货前提前告知消费者，并明确取消订单、退差价等方式，供消费者选择。
市场监管部门将综合运用提醒告诫、政策指导、诚信自律、行政处罚等手段，加强对“社区团购”价格行为监管。市民如发现“社区团购”涉嫌价格违法的，请及时拨打 12315 或者 12345 举报，市场监管部门将依法予以查处。
上海市市场监督管理局
2022 年 4 月 10 日