无数创业公司成牺牲品，鼓吹之下 Web3 还未起飞

北京时间 4 月 11 日早间消息，据报道，如果说 Web3 真是互联网的下一个金矿，为什么没有听说开发者正在开发更多实用应用？为什么没有更多开发者涌进来争抢财富？

加密资产迅速增长，Web3 问题多多，真是让人不安。许多人认为 Web3 会创造大量新应用，而加密货币则是新应用之间的“润滑剂”。自去年 11 月以来，有 1 万亿美元从“加密货币泡沫”中流出，但整个市场还有 2 万亿美元留下。很吓人的规模，但数字资产的最终用途是什么呢？

看好 Web3 的人相信区块链技术平台会成为新应用基石，在不可信的网络世界里，数字令牌会成为各种交互的媒介。以后不再需要“数字守门人”制定规则，他们无法分走大量利润，最终控制者是用户。

听起来很美好，但到目前为止还看不到这门技术有什么重要用途。NFT、去中心化金融可以说是眼下最流行的应用，但它们主要建立在金融投机、监管套利之上。当投机者影响市场，监管者决定堵住漏洞，结果会怎样？

硅谷曾经流行一套说法，意思大约是：如果你想知道下一个大创意来自何处，不妨看看资本和最聪明的开发者去向何方。回到 Web3，资金根本不缺，但只有极少的开发者将自己的财富与新潮流挂钩。

Electric Capital 在最近的报告中指出，截止去年年底，大约有 18000 位开发者活跃于加密世界。听起来是不是很多？但 Redpoint 风投家托马什・汤古兹（Tomasz Tunguz）却说一点也不多，因为光是 JavaScript 开发者就有 1640 万。真实情况更惨，每月至少花 10 天开发 Web3 的不到 5000 人。

为什么会这样？有一种解释供参考：开发去中心化应用需要掌握新语言，而掌握的开发者很少。汤古兹认为，这一原因限制了 Web3 公司，它们无法快速增长，当然此形势未来可能会改善，因为会有更多工具推出，开发者工作将会变得更轻松。

想让 Web3 技术变得更实用，要做的还不只这些。Ethereum 每秒可以处理最多约 30 笔交易，因为瓶颈的存在，交易费被抬高。最近几个月，流入加密市场的投资有很多涌向基础设施，要开发运行区块链 App 需要更棒的基础设施。

着急没有用，“革命”还要多年才能到来，不要忘了，Ethereum 大约是 7 年前诞生的。2018 年第一批 Web3 开发者闯入加密市场，当时比特币首次走红。到了今天，这批人大约只有五分之一还活跃在该市场。在最近的一波热潮中，闯入的开发者大约是当时的两倍，但当冬天到来时，这批开发者会有多少坚持下来呢？

如果 Web3 的前途更明确，慢一点也没什么要紧的。看看互联网，当它于 1990 年代中期兴起时，大家一眼就看到了各种可能性，梦想着将各种活动转到线上，比如购物、看电影。但即使如此，大家也没有想到搜索、社交网络会变成如此庞大的金矿。

对于 Web3 技术而言，“是什么”可能不重要，重要的是“如何”。去中心化很有魅力，它可能会给互联网活动带来变革。

如果大量线上用户看不到成效，只看到猖獗的金融投机、meme 制造，理想主义者恐怕坚持不了太久就会离开。至于加密货币，它的本意是想让财富分配变得更公平，但现状堪忧，加密货币财富集中在少数人手中。

回看过去，金融环境助推加密产业蓬勃发展，但现在开始退潮了，因为通胀吓人、利息上升。类似的情况导致当年的互联网泡沫破灭，虽然亚马逊、雅虎、eBay 等一批真正有突破的企业活了下来，但无数创业公司成了牺牲品。谁会在 Web3 浪潮中活下来呢？现在还看不清。

IT之家注：

Web3.0 只是由业内人员制造出来的概念词语，最常见的解释是，网站内的信息可以直接和其他网站相关信息进行交互，能通过第三方信息平台同时对多家网站的信息进行整合使用；用户在互联网上拥有自己的数据，并能在不同网站上使用；完全基于 web，用浏览器即可实现复杂系统程序才能实现的系统功能; 用户数据审计后，同步于网络数据。