网飞版《三体》真人剧集已开拍，刘慈欣任顾问制作人

IT之家 4 月 11 日消息，据《好莱坞报道》，演员艾萨・冈萨雷斯（Eiza Gonzalez）透露，Netflix 版《三体》已经开拍，她在剧组中的拍摄将持续十个月。

她同时提到，Netflix 版《三体》的出品方包括布拉德・皮特（Brad Pitt）的公司 Plan B、莱恩・约翰逊（Rian Johnson）的公司 T-Street 和裴淳华（Rosamund Pike）的公司 Primitive Streak。

冈萨雷斯表示，裴淳华和丈夫尤儒笔（Robie Uniacke）会中文，在《三体》被翻译前就读过原著，并拥有《三体》的版权。冈萨雷斯称，她在《三体》中饰演的角色“美丽、多面、有层次”，“和从前大有不同”，参与《三体》的拍摄是她“一生中最可爱的经历”。

该剧改编自刘慈欣的同名科幻小说，由《权力的游戏》主创大卫・贝尼奥夫 & D・B・威斯携手《极地恶灵》第 2 季运作人亚历山大・伍打造，刘慈欣和英文翻译者刘宇昆任顾问制作人，曾国祥将执导第一集，并为全剧奠定基调。

IT之家了解到，国产科幻剧集《三体》也即将与观众见面。该剧由杨磊执导，刘慈欣担任编剧，张鲁一、于和伟、陈瑾、王子文、林永健、李小冉、王传君等演员领衔主演，总集数为 24 集。