文字消息直接听，微信关怀模式新功能体验

为了让老年人更好的使用微信，微信推出了一个关怀模式，那么这个关怀模式使用体验如何呢？咱一起来看看。

如何打开关怀模式

首先我们要知道的是怎么样打开微信关怀模式。

打开微信关怀模式步骤：将微信升级到最新版本 → 我 → 设置 → 关怀模式 → 开启。

▲ 关怀模式选项

▲ 开启关怀模式

关怀模式带来哪些变化

那么开启微信关怀模式后，微信会有变化呢？

先来看看总结：

文字更大！远看、近看、站着看、躺着看都能看的清！

色彩更强！屏幕不太亮、一般亮、有点亮、很亮色彩都很明显！

按钮更大！横着点、竖着点、左边点、右边点都能点到位！

朗读文字信息！点击文字信息就能给你读出来，不用找眼镜了！

再来详细的看看关怀模式的变化：

首先就是开启关怀模式后，微信整体字体将变大变清晰，方便老年人阅读文字。

▲ 开启关怀模式后字体

▲ 普通模式字体

然后就是微信的各个功能按钮变大了，选项里的文字也随之变大。

▲ 关怀模式的“我”的页面

▲ 普通模式的“我”的页面

最大的变化就是在普通版中将字体调大后，有时会导致部分文字被缩略或遮挡。而关怀模式则优化了排版避免文字被遮挡，也强化了色彩，按钮的响应区域也更大，其它的基本没变化。

最后就是一个非常方便的文字朗读功能。在开启关怀模式的时候会有一个是否开启“听文字消息”的开关，将其开启后，用户只需要点击聊天对话框里的某条文字消息，微信就会将其朗读出来，收到新消息就不用忙着找眼镜啦！不过这个文字朗读功能略有延时，并不是即点即读，需等待几秒，越长的文字消息等待时间越长。而且没有连读功能，也没有收到消息自动朗读功能。

朗读文字时会有卡拉 OK 的文字效果，还有就是目前只支持朗读聊天对话框里的文字消息，不支持其它页面里的文字朗读。

▲ 朗读文字时会有卡拉 OK 的字幕效果