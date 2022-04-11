协助破获 27.73 亿元骗税案，浙江理工一位计算机教授火了

当一位计算机系教授去破案，会是一种怎样的场面？

为国家挽回 27.73 亿元！

这个案件还是涉及全国 54 家企业那种规模的连环骗税案。而在此背后的一位 Hidden Figures，便是来自浙江理工大学计算机系的沈炜教授。

经此一役，他的事迹在网络上迅速走红，人民日报为此“点赞”：

也有网友评价说“这才是知识分子正确的打开方式”。

那么沈炜教授在此次破案过程中，具体做出了哪些贡献呢？

提供破案的关键性证据

关于这个案件，还需要追溯到 2018 年 5 月。

当时，税务部门发现，宁波某家进出口企业收受了大额进项发票，其金额足有 2975 万元之多。

这个进项发票的品名为 姿态稳定控制器，它的核心是一个芯片。售价一般就在几十元到上百元，稍微贵一些的则会达到上千元。

而案件的端倪也正是在于此 —— 涉嫌虚开骗税骗优惠。

正如稽查人员所述：

如果这些姿态稳定控制器出口是真实的，都能装配全球所有的民用无人机了。

由此，稽查人员展开了更为深入的调查和走访，结果竟然隐现出了一个连环骗税链条。

但要证明这一点，稽查局检查组还需要一项关键性的技术证据，来证明这些姿态稳定控制器存在“低值高报”现象。于是，在 2020 年 9 月，案件检查组经介绍找到沈炜教授。

在《钱江视频》的介绍中，沈炜教授表示：

任何芯片，它相应的都有一个叫 datasheet（的东西），我们一般称为规格书。 我们就判断这个芯片跟它的规格书是不是一致。

为了找到这样关键性的证据，沈炜教授跟随检查组走访了深圳，调取相关产品资料。回到杭州后，沈炜教授便和工程师们着手开发测试工具。

然而，测试的结果却令人十分震惊。沈炜教授发现，这些芯片不可能烧写代码：

最初我们怀疑是使用了旧的芯片。 然而，这个芯片根本动不了。或者说它只是一个模型，什么都干不了。

换言之，案件中涉及到的这些个芯片，是完全达不到产品说明书所列软件的功能。用沈炜的话来说就是，“这个就是一个丧心病狂的骗局”。

沈炜教授在此次案件中从技术角度提供了严密的关键证据。

据了解，此案涉及全国 54 家企业，共为国家挽回了 27.73 亿元的重大损失。而鉴于沈炜教授在此次案件中做出的贡献，他还收到了宁波市税务局第一稽查局的感谢信。

▲ 图源：科学网

但沈炜教授却很低调地评价自己：

说实话，我觉得自己也没做很突出的业绩。

并不是第一次协助破案

沈炜教授毕业于浙江大学计算机科学与技术学院，目前在浙江理工大学信息学院就职。其研究领域包括智能控制、云计算和人工智能。

而此次协助调查破案，沈炜教授并不是第一次。

据了解，他在更早之前便有过“跨界破案”的经历。例如沈炜炜教授曾协助济南铁路公安、苍南公安等单位，破获了多起银行卡诈骗案件。

在他看来，每一次的破案都是一次跨界融合：

我一直在跟学生讲，计算无处不在。我们计算机现在已经越来越成为一个和数学一样的基础学科。 各行各业都离不开计算机。学我们计算机专业还是非常有前途的。

用计算机技术破案

而除了沈炜教授这件事之外，此前也发生过老师用算法破案的事件。

例如在 2019 年，圣母大学计算机系终身副教授一家人，遭到了劫匪抢车事件。而这位华人副教授在 2 名博士生的帮助下，通过手机发动应用程序，并采用贪心算法，成功在 24 小时内找回丢失的汽车。

速度堪称“秒杀”美国警方，当时，现场的警方都发出了这样的感慨：

They shouldn't have messed up with computer science professors!

参考链接：

[1]https://weibo.com/2803301701/LmsvU2Lyp?type=comment

[2]https://mp.weixin.qq.com/s/KL0eaDQQVZA_xYDBJRFFJw

[3]http://xinxi.zstu.edu.cn/info/1012/3002.htm