协助破获 27.73 亿元骗税案，浙江理工一位计算机教授火了

当一位计算机系教授去破案,会是一种怎样的场面?

这个案件还是涉及全国 54 家企业那种规模的连环骗税案。而在此背后的一位 Hidden Figures,便是来自浙江理工大学计算机系的沈炜教授。

经此一役,他的事迹在网络上迅速走红,人民日报为此“点赞”:

也有网友评价说“这才是知识分子正确的打开方式”。

那么沈炜教授在此次破案过程中,具体做出了哪些贡献呢?

关于这个案件,还需要追溯到 2018 年 5 月。

当时,税务部门发现,宁波某家进出口企业收受了大额进项发票,其金额足有 2975 万元之多。

这个进项发票的品名为 姿态稳定控制器,它的核心是一个芯片。售价一般就在几十元到上百元,稍微贵一些的则会达到上千元。

而案件的端倪也正是在于此 —— 涉嫌虚开骗税骗优惠。

正如稽查人员所述:

由此,稽查人员展开了更为深入的调查和走访,结果竟然隐现出了一个连环骗税链条。

但要证明这一点,稽查局检查组还需要一项关键性的技术证据,来证明这些姿态稳定控制器存在“低值高报”现象。于是,在 2020 年 9 月,案件检查组经介绍找到沈炜教授。

在《钱江视频》的介绍中,沈炜教授表示:

为了找到这样关键性的证据,沈炜教授跟随检查组走访了深圳,调取相关产品资料。回到杭州后,沈炜教授便和工程师们着手开发测试工具。

然而,测试的结果却令人十分震惊。沈炜教授发现,这些芯片不可能烧写代码:

换言之,案件中涉及到的这些个芯片,是完全达不到产品说明书所列软件的功能。用沈炜的话来说就是,“这个就是一个丧心病狂的骗局”。

沈炜教授在此次案件中从技术角度提供了严密的关键证据。

据了解,此案涉及全国 54 家企业,共为国家挽回了 27.73 亿元的重大损失。而鉴于沈炜教授在此次案件中做出的贡献,他还收到了宁波市税务局第一稽查局的感谢信。

▲ 图源:科学网

但沈炜教授却很低调地评价自己:

沈炜教授毕业于浙江大学计算机科学与技术学院,目前在浙江理工大学信息学院就职。其研究领域包括智能控制、云计算和人工智能。

而此次协助调查破案,沈炜教授并不是第一次。

据了解,他在更早之前便有过“跨界破案”的经历。例如沈炜炜教授曾协助济南铁路公安、苍南公安等单位,破获了多起银行卡诈骗案件。

在他看来,每一次的破案都是一次跨界融合:

而除了沈炜教授这件事之外,此前也发生过老师用算法破案的事件。

例如在 2019 年,圣母大学计算机系终身副教授一家人,遭到了劫匪抢车事件。而这位华人副教授在 2 名博士生的帮助下,通过手机发动应用程序,并采用贪心算法,成功在 24 小时内找回丢失的汽车。

速度堪称“秒杀”美国警方,当时,现场的警方都发出了这样的感慨:

They shouldn't have messed up with computer science professors!