后轮转向已配备，马斯克的赛博皮卡用上了法拉利同款技术

作者： 有车有据

特斯拉 Cybertruck（赛博皮卡），最新功能展示来了。后轮转向，比肩保时捷法拉利的那种。

先看能力如何？

前进后退，后轮出现小幅度偏移：

转弯半径较常规情况更小：

后轮转向，是去年 7 月份马斯克亲自承诺加装的功能，不过转向角度、转弯半径等技术参数，马斯克并未说明。

除此之外，有细心的网友还发现，最新版本的赛博皮卡，有点不一样。

赛博皮卡还有哪些新进展？

改动最大的是下面 3 个地方：

首先是安装在赛博皮卡前挡泥板上的中继器摄像头，已经采用与特斯拉其他车型相似的版本，有点马上量产的意思了。

其次是充电口，最新展出的型号与其他特斯拉车型有所不同，充电口位置也不一样，赛博皮卡的充电口隐藏在挡泥板上。

这种设计并不符合常理，毕竟作为一辆经常跋山涉水的皮卡车型，充电口放在挡泥板上很容易损坏，所以也有网友表示，最终版本的充电口应该还会进行改动。

除此之外，还有网友发现赛博皮卡座舱与货斗之间的挡板具备升降功能，也就是说，在货斗空置的时候，可以与座舱合二为一，增加座舱的面积。

这项改动早有信号，此前有网友在推特上提出这项改动意见并艾特了马斯克，马斯克回复表示：值得考虑。

没想到这次展出，果然就做了改进，真的是真是非常重视用户体验和互动了。

以上，就是赛博皮卡的最新改动，从这些细节也能发现，赛博皮卡已经无限接近量产。

而随着特斯拉得州工厂的落成开张，赛博皮卡的量产也被提上日程：

马斯克在德州超级工厂开业 party 上，也亲口表示，得州工厂前期主要生产 Model Y，赛博皮卡大规模量产，明年应该可以安排上了。

100 多万的赛博皮卡预定车主，终究还是没白等……

赛博皮卡还有哪些黑科技？

赛博皮卡为何如此受关注？

不仅仅是外形科幻，作为马斯克钦定的未来火星工作用车，赛博皮卡集特斯拉众多黑科技于一身，被马斯克看做特斯拉的经典大作。

说到赛博皮卡搭载的黑科技，CTC 技术底盘必须先了解一下：

根据特斯拉此前的计划，赛博皮卡的底盘，将采用 CTC 技术，也就是将特斯拉自研的 4680 圆柱电芯，直接镶嵌到底盘上，不需要经过模组和 PACK 两个层级。

这里的新知识点有两个：4680 电池和结构化底盘。

CTC 底盘直接镶嵌电芯，既是承接车身的物理结构件，同时还是一块大电池，为电动车提供动力。采用这项技术的电动车，重量更轻，单位空间能容纳的电芯数量更多，也就使得续航更高。

当然，高性能、高续航除了有结构化底盘，核心角色还是 4680 电池。

根据特斯拉赛博皮卡的 UI 专利数据，搭载 4680 电池后，赛博皮卡的最高续航，可以达到 610 英里（约 980 公里）。

不过，之前马斯克还说过电动车 1000 公里左右的续航没意义，现在嘴上说不要但身体很诚实。

看来就算是马斯克，也还是逃不过续航里程「真香定律」。

4680 电池，则采用无模组结构设计，单体电芯容量更高，是赛博皮卡 CTC 底盘的基本单位，技术方面，最具颠覆性的是“无极耳”设计。

也就是将传统柱状电池电芯中间引导正负极的金属导电体移除，转而在电极一端涂上导电材料，让电极直接与壳体连接，这样电流就可以直接在电极集流体、盖板、壳体之间传导。

这种设计，两大优势，成本低效能高，根据特斯拉的数据，4680 电池较目前主流的三元锂电池能量密度提升 5 倍，续航里程可以提升 16%，输出功率提升 6 倍，生产成本，可以降低 14%。

不过，4680 电池的产能提升，还需要一定时间，短期内，将优先应用在 Model Y 上。

除此之外，特斯拉的 FSD 自动驾驶系统，也必须得安排上。

公开信息显示，虽然赛博皮卡还未量产，但前期订单已经突破 125 万辆，其中有 7 成用户都选购了 FSD。

随着 FSD beta 开启大规模测试，等到赛博皮卡量产搭载，功能体验应该会再上一个台阶。

最后，就是超强的车身结构，毕竟是未来要上火星的车，赛博皮卡在当初亮相时，马斯克就表示，车身材料不是普通的钢材，而是其自研的 ULTRA-HARD30X 冷轧不锈钢。

冷轧不冷轧不重要，但有一件事儿你要知道：

ULTRA-HARD30X 冷轧不锈钢，还是 SpaceX 火箭外壳用材，车身强度，可以挡住 9mm 口径的子弹冲击。

车身玻璃，也采用自研的 Tesla Armor Glass 玻璃，据称可以防弹。

但…… 在发布会上被一球击碎，这一幕也成为马斯克的经典打脸瞬间。

除此之外，赛博皮卡还有很多豪华设计，比如自适应空气悬架，比如户外厨房、独立拖车这些花活……

不过，花活整再多，都得有一个前置条件：

抓紧量产吧，马斯克的「明年一定」，这次可别再跳票了。