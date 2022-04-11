消息称三星电子想买 LG Display 最便宜的 OLED 面板，但后者不太乐意

TheElec 获悉，三星电子和 LG Display 正在进行的关于电视 OLED 面板供应的谈判主要集中在经济型 OLED 面板上。三星今年将推出 OLED 电视，并从 Samsung Display 和 LG Display 处采购 OLED 面板。

在与 LG Display 的谈判中，三星专注于采购 LG Display 的 M 系列 OLED 面板，这是后者最低级别的产品。

LG Display 的电视 OLED 面板分为三个系列：R、P 和 M。R 是高级系列，面板提供 200 尼特的亮度。P 和 M 系列分别提供 180 尼特和 150 尼特。

消息人士称，三星想要三者中最便宜的系列，以尽可能提高盈利能力。

显示面板占电视机成本的三分之一。消息人士称，三星有信心利用其作为世界顶级电视品牌的地位，在使用最便宜的 OLED 面板的同时尽可能多地推出产品。

与此同时，LG 电子目前使用 LG Display 提供的所有三个系列的 OLED 面板。

此外，三星还同时询问了 LG Display 是否有可能开发更实惠的亮度为 200 尼特的 R 系列面板版本。

然而，消息人士称，LG Display 可能会拒绝这一要求，因为它一直在以高价向 LG 电子和索尼出售 R 系列面板。