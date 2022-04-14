天猫超市旗下心选业务将升级为新品牌“喵满分”

4 月 14 日上午消息，天猫超市旗下心选业务，将升级为全新品牌“喵满分”。

据悉，天猫超市上年轻人、年轻家庭是增速最快的人群。“喵满分”将致力于通过精选产地、源头直供，为他们的家庭生活需求提供优质平价的商品。首批“喵满分”牌商品将于 4 月中下旬在天猫超市上架售卖。

淘宝心选 2017 年 5 月上线试营业，是阿里的第一家自营店铺，类似于网易严选、米家有品这样的精选电商模式。2021 年，淘宝心选并入天猫超市。