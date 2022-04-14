百人联名 AI 大模型综述论文被指抄袭，智源研究院致歉：承认存在问题，立即删除修订

一篇 19 家机构、100 位学者联名发表的 AI 大模型综述论文，被指涉嫌大量段落抄袭。

此事已在国内外学术圈引起广泛关注。事件爆出当日晚，论文第一单位智源研究院发表中英文致歉信。承认文章中存在问题，已启动第三方独立审查，后续将进行追责。

根据智源研究院声明，这篇综述报告由智源牵头，邀请国内外 100 位科研人员分别撰写了 16 篇独立的专题文章，并单独署名。

按初步调查结果，智源决定立即从文章中删除已确认的抄袭内容，并通知所有作者对所有内容进行全面审查。目前论文修订版已提交 arXiv 进行更新。

事件经过

问题最早由谷歌大脑研究员 Nicholas Carlini 指出。他在一篇博客文章中列举了 10 个涉嫌抄袭的段落，文字一致的部分用绿色标出。

同时通过收集数据初步核查，Carlini 发现这篇论文还涉嫌抄袭十余篇来自其他作者的论文。此事在社交媒体上不断发酵，引发大量关注。

随后 Carlini 更新了一段话，呼吁大家理性看待，不要演变成猎巫行动。在不清楚 100 个作者中的具体责任人之前不要一棍子打死。

不过，ViT 作者之一 Lucas Beyer 认为，在论文中署名就意味着要参与从创意脑暴、试验、撰写、校对的过程，承担相应责任。

被抄袭的作者之一、谷歌大脑研究员 Katherine Lee 给出建议：如果需要复用文本，请使用引号明确你的意图，并注明来源。

对于复用文本，Carlini 认为这是一篇综述文章，并不算把别人成果说成自己的那种最恶劣的抄袭。但综述文章的意义在于对一个研究领域的重新构建，直接复制之前的论文并不能带来新的价值。

最后，附上智源研究院致歉信中文版全文。

智源研究院致歉信：

https://www.baai.ac.cn/portal/article/index/cid/4/id/404.html

Nicholas Carlini 博客文章：

https://nicholas.carlini.com/writing/2022/a-case-of-plagarism-in-machine-learning.html