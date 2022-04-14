福特电马 3 月交付 969 辆，最快 6 周提车

福特披露，3 月份电马交付共计 969 台。啥水平？比过去两个月显著提升的水平。

从去年 12 月开启中国交付的福特电动化转型代表作 —— 电马，1 月交付数据 352 台。福特中国还专门解释过，主要还是疫情之下供应链和产能等多方面原因。

不过，现在一切似乎正在好转。

福特官方对外透露，目前产能已经在稳定提升，车主用户下订单签协议后，最快 6 周内就能提车。

以及与这种产能理顺同时的，可能还有涨价。

就在刚刚，销售渠道方面的消息说，全系电马调价在即 —— 最迟也会在本月内官宣，各车型价格涨幅 7000 元到 22500 元不等 —— 之前售价 26.5 万起，最贵的 GT 版本 38 万元。

福特电马的中国表现

969 台的 3 月交付量，算是创下了福特电马在中国的新纪录。之前 1 月交付量 352 台，2 月则没有官方披露，不过因为 2 月中国有春节等因素，估计能与 1 月打平就是好成绩。所以相比之下，3 月的交付涨幅 175% 以上。

据称此前福特电马的不温不火状态，主要是受到了疫情、产能爬坡等客观原因限制。但现在，3 月的转变被认为是福特电马在首批用户口碑、产能释放和交付节奏提速方面发挥作用。

作为福特在电动化、智能化和用户服务方面的转型之作，电马在中国市场的定位，不止于车本身。包括为了更快获取用户需求与品牌感知，福特电马还转型自建了直销体系。

福特方面披露，过去一年内，福特电动车事业部在中国开设了 25 家 Ford Select 城市店，覆盖全国核心新能源用户区域，并借助城市店、线上社群等用户平台，吸引超 6000 用户参与的沉浸式产品体验、定制化的社群活动。

此外，补能方面，福特也在中国以合作方式专门打造重点城市“3 公里”补能圈，福特电马车主可通过车主 App，一键直达国家电网、特来电、星星充电、南方电网等主流充电运营商以及蔚来超充站等 28 家充电运营商所提供的 49 万根优质公共充电桩，包括 31 万根直流快充桩，覆盖 80% 以上的公共充电资源。

最后，智能化方面，电马全系前装智能驾驶辅助硬件，标配了 L2 级智能辅助驾驶功能。车主还可以选装智行驾驶辅助升级包，具备 BlueCruise 主动驾驶辅助功能。

据称福特的智能化方案，与中国自动驾驶头雁百度 Apollo 有多方面深入合作，目的也是为了更加符合中国路况。当然，之所以在中国如此努力，是因为福特已经明确了电动化、智能化转型的战略。

百年福特转身

就在上月，经过一段时间的摇摆不定，福特做出最后决定：拆分电动车和燃油车业务，独立运营。而且两个部门分工明确，燃油车负责赚钱输血，电动车业务，则为福特电动化转型铺路。福特 CEO 吉姆∙法利（James Farley）亲自挂帅，掌舵电动车业务。

而福特 Mustang Mach-E，E-Transit 货车以及 F-150 闪电皮卡，则是福特目前在售和预售的 3 款电动车，也是电动车业务的“当前全部”。

在福特的蓝图中，福特将在 2026 年实现电动车产量超过 200 万辆的目标，占全球销量的 1/3，到 2030 年，实现电动车销量占其全球销量的 50%，高于之前计划的 40%。

所以显然，这一计划需要全球最大汽车消费市场的支撑。但从目前表现来看，福特的电动车在大洋两岸呈现的状态，反差明显。

在北美市场，Mustang Mach-E（电马）上市一年成为爆款车型，上市一年销量 2.7 万辆，在 2021 年美国纯电车型销量排行榜上，占据第 3 位。

还被美国权威消费杂志 Consumer Reports（消费者报告）评为 2022 年美国最受欢迎车型，超越了特斯拉的多款车型。

而到了中国，至少目前从交付量来看，距离中国最受欢迎的车型，差距还不小，毕竟新势力们如今都是“破万”来当标准的，老同志福特还需进一步努力。

最后的最后问三句，你有试驾过电马吗？你身边有人买了电马吗？你对电马有啥好奇的和想要评价的吗？