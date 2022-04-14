CPU-Z 曝光大量未发布芯片：AMD 全新 APU、英特尔 13 代酷睿

IT之家 4 月 14 日消息，CPU-Z 2.01 版本现已发布，曝光了英特尔、AMD 未发布的芯片。

AMD 方面，CPU-Z 新版本支持了最新发布的 Zen3+ 架构的 Raphael 移动 APU 以及尚未发布的 Raphael Zen4 桌面处理器。CPU-Z 也支持了 Mendocino APU ，它采用了 Zen2 处理器 + RDNA2 核显，这款 APU 与 Steam Deck 所搭载的处理器类似，但仅支持 LPDDR5 内存。

英特尔方面，CPU-Z 新版本支持了全新的锐炫独显，以及尚未发布的 13 代酷睿 Raptor Lake。

CPU-Z 新版本还支持了兆芯作为最大股东的格兰菲的 GlenFly Aris-GT10C0 GPU。据 Tom's Hardware，这款独显可能采用 28nm 工艺，70W 功耗。

IT之家了解到，CPU-Z 还支持了大量现有和即将推出的处理器，包括英特尔酷睿 i9-12900T、酷睿 i5-12600T；AMD 锐龙 7 5700X、锐龙 5 5600/5500、锐龙 3 5300GE 等。

CPU-Z 软件的支持表明这些尚未发布的产品的开发已接近终点。