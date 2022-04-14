三星显示正开发更薄 QD-OLED 面板，将减少一层玻璃基板

4 月 14 日，据 TheElec 报道，三星显示已开始开发更薄的量子点 (QD)-OLED 面板。

消息人士称，其目的是将玻璃基板的使用量从目前的两层减少到一层。他们表示，如果三星显示面板成功，新版 QD-OLED 也将是可卷曲的。

三星显示的第一款商用版 QD-OLED 面板于去年底开始生产，它有一个用于薄膜晶体管 (TFT) 的玻璃基板和另一个用于 QD 颜色转换层的基板。

当前迭代的 QD-OLED 面板从底部开始由以下几层组成：玻璃基板 TFT、阳极、发射层、阴极、蓝光 OLED 封装、滤波器、QD 颜色转换层封装、QD 颜色转换层、QD 颜色转换层玻璃基板。

报道称，三星显示的新项目旨在去除顶部的 QD 颜色转换层玻璃基板。

该公司的目标是在蓝光 OLED 封装上进行喷墨打印，然后在其之上完成 QD 颜色转换封装工艺。

如果成功，三星显示将能够节省材料成本，并简化 QD-OLED 面板的生产过程。

消息人士称，三星显示的 QD-OLED 面板的生产过程目前被认为比竞争对手 LG Display 的白光 OLED 面板的生产过程更复杂。他们说，如果可以的话，三星显示可以去除的不仅仅是 QD 颜色转换层玻璃基板。

报道指出，QD-OLED 面板预计将在今年被三星和索尼用于其电视产品。此外，戴尔也推出了一款使用该面板的显示器。