尼康发布 CFexpress 存储卡 MC-CF660G：660GB 大容量，可达 1700 MB/s

IT之家 4 月 14 日消息，今天，尼康发布了新款 MC-CF660G CFexpress（B 型）存储卡，具有 660 GB 的大容量。实现了约 1700 MB/s的最大读取速度和约 1500 MB/s的最大写入速度。

尼康表示，这款存储卡特别适合用于 Z 9 全画幅 / FX 格式微单相机进行视频 / 照片拍摄。MC-CF660G 存储卡将在今年 6 月上市，售价 5299 元。

尼康还宣布 Z9 的固件 2.00 版本和全画幅 / FX 格式微单相机尼康 Z 7II 和尼康 Z 6II 的固件 1.40 版本，将于 2022 年 4 月 20 日提供下载。

IT之家了解到，Z 9 的固件 2.00 版本将支持在 2021 年 10 月 28 日的新闻稿中宣布过的可以机内录制超过 8K 的 RAW 视频。同时提供实现丰富色调层次的 12 位 RAW 8.3K / 60p 机内录制，多种视频功能将得到更大的进化，以满足视频制作需求。对于照片拍摄，它还引入了“预拍摄捕捉”功能 。在半按快门释放按钮后，完全按下快门释放按钮之前，最多可记录一秒钟的照片。此外，新采用了支持多种自动对焦区域排列模式的自定义宽区域自动对焦，可以根据每个场景更可靠地捕捉主要拍摄对象。此外，数码单反相机的一些功能和特性，包括优先取景器功能也可用，因此从数码单反相机切换的 Z 9 用户可以获得一致性的操作感。

尼康 Z 7II 和 Z 6II 的固件 1.40 版本，在自动区域自动对焦模式下，可以防止对焦点无意间移动到背景，让摄影师在自动对焦开始时更容易对焦于较近的主体。本次固件更新还提供支持 ML-L7 遥控器，可让您遥控操作拍照，也方便在无法触及快门释放按钮的距离自拍，以及拍摄夜景按下按钮时可能导致相机摇晃的情况下拍摄。