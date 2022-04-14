特斯拉 CEO 马斯克为何要 430 亿美元收购推特？ 要约信全文来了

北京时间 4 月 14 日消息，和外界预期的一样，特斯拉公司 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 最终向 Twitter 发出了收购要约。马斯克在写给 Twitter 董事会的信件中称，Twitter 拥有非凡的潜力，他要释放这一潜力。

马斯克已是 Twitter 最大股东，持有 9.1% 的股份。他提议以每股 54.20 美元现金出价收购 Twitter，较 Twitter 1 月 28 日的收盘价溢价 54%，总价值约为 430 亿美元（约 2739.1 亿元人民币）。

受此消息提振，Twitter 股价在盘前飙升了 18%。

以下是马斯克信件全文：

我投资 Twitter 是因为我相信它具备了成为全球言论自由平台的潜力，而且我相信言论自由对于一个正常运转的民主国家来说是一种社会责任 (societal imperative)。

然而，自从我进行了投资后，我现在意识到，以目前的形式，这家公司既不会繁荣发展，也不会满足社会的需求。Twitter 需要转型成为一家私人公司。

因此，我提出以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter 100% 股份，较我开始投资 Twitter 的前一天溢价 54%，较我公开宣布投资消息的前一天溢价 38%。我的报价是我能够提出的最好、最终的报价。如果它没有被接受，我将需要重新考虑我作为股东的立场。

Twitter 有着非凡的潜力。我要释放它。

埃隆・马斯克