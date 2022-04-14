工信部：2021 年依法处置涉诈码号 4.5 万，拦截涉诈电话 19.5 亿次

IT之家 4 月 14 日消息，国务院新闻办公室今日举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会，公布了一些信息。

据央视报道，2021 年，工信部依法处置涉诈码号 4.5 万、域名网址 104 万，拦截涉诈电话 19.5 亿次、涉诈短信 21.4 亿条。

工业和信息化部网络安全管理局局长隋静介绍，工信部组建部、省、企三级反诈工作专，对全国物联网卡开展拉网式排查，重拳清理诈骗作案工具，推出“老年人亲情号码预警”和“闪信霸屏预警”，为群众织牢织密“防护网”。

工信部高度重视防范治理电信网络诈骗工作，将防范治理电信网络诈骗作为该部党史学习教育“我为群众办实事”重点工作抓紧抓实，为全国电信网络诈骗立案数自去年 6 月以来连续 9 个月同比下降作出了重要贡献。隋静从四大方面进行阐述。

一是健全工作体系。二是强化源头治理。三是筑牢技术屏障。四是坚持预防为先。

据介绍，工信部升级启动“断卡行动 2.0”，联合公安部印发断卡通告，开通全国移动电话卡“一证通查”服务，目前已为全国用户提供查询服务 5700 多万次，组织集中排查处置涉诈高风险电话卡 9700 多万张，清理关联互联网账号 5700 万余个，对全国物联网卡开展拉网式排查，一大批存量高危号卡得到全面清理。

IT之家了解到，对于“打猫（池）行动”，工信部联合公安机关打击“猫池”窝点 2219 个，抓捕犯罪嫌疑人 7204 名，缴获设备 6807 台，重拳清理诈骗作案工具。

此外，工信部还建成了 12381 涉诈预警劝阻系统，同步升级推出“老年人亲情号码预警”和“闪信霸屏预警”功能，大幅提升预警劝阻效果。去年 7 月上线以来，累计发送预警短信和闪信 7380 万条，预警劝阻有效率达 60%，为群众织牢织密“防护网”。

隋静介绍称：工信部未来将组织开展互联网领域和跨境电信业务专项治理，加强涉诈端口短信等重点业务整治，稳步推进涉诈信用管理。加强反诈技术手段建设，提升监测、预警、处置一体化技防能力。建设国际出入口短信预警系统，实现对国际来话和短信实时主动提醒，提升群众防范跨境诈骗意识。聚焦解决群众痛点，推出“反诈名片”，实现对主叫号码的权威标记，有效甄别号码真伪。加大反诈宣传力度，建立反诈考核评价和督导检查工作体系，不断提升治理效能。