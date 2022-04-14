互联网健身鼻祖 Peloton 股东再次要求出售公司：现在的处境比以前更糟

北京时间 4 月 14 日消息 据报道，一份新报告显示，Blackwells Capital 再次敦促 Peloton 考虑出售，称这家网络健身公司在新任首席执行官巴里・麦卡锡（Barry McCarthy）的领导下几乎没有取得任何进展。

持有 Peloton 不到 5% 股份的 Blackwells 认为，Peloton 强大的品牌、专业的技术、富有魅力的健身教练和忠实的订户群体完全可以打造出一个更具有吸引力的业务。

但该公司表示无法在公开市场做出有效改变，尤其是在 Peloton 创始人、前首席执行官约翰・福利（John Foley）通过其超级投票权股份保持对公司完全控制的情况下。

Peloton 股价周三收盘上涨 5.5%。今年迄今，该公司股价已累计下跌约 30%。

两个多月前，福利出任执行董事长，前 Netflix 和 Spotify 高管麦卡锡接掌 Peloton。该公司发现，随着成本的上升，以及市场对其自行车和跑步机需求的减少，利润受到了影响。今年 2 月，Peloton 宣布计划裁员约 2800 人，并削减约 8 亿美元的年度成本。

Blackwells 首席投资官杰森・安塔比（Jason Aintabi）在一份声明中表示：“ 约翰・福利晋升为执行董事长、巴里・麦卡锡重出江湖担任执行长已经有两个月的时间了，但值得注意的是，股东们现在的处境比以前更糟了。”

安塔比表示，Blackwells 呼吁福利“认识到自己的局限性”，并立即取消双层投票结构。

他补充称：“Blackwells 仍然认为，Peloton 不可能被一个似乎处于极端胁迫之下的执行董事长所控制，并将寻求一切可能的补救措施，以造福该公司和所有股东。”

对此，Peloton 和福利没有立即回应 CNBC 的置评请求。

Blackwells 首次将目标对准 Peloton 是在 1 月底，此前 CNBC 发布了一系列报道，其中一则报道称，Peloton 聘请了咨询公司麦肯锡公司（McKinsey & Co.）在整个业务范围内寻找削减成本的机会。另一则报道称，由于需求大幅下降，Peloton 计划暂时停止部分产品的生产。

当时，Blackwells 认为，对于苹果（Apple）或耐克（Nike）等大型科技或健身公司来说，Peloton 可能是一个有吸引力的收购目标。

自接任首席执行官以来，麦卡锡一直明确表示，他的计划是让公司出现好转，而不是在短期内寻求出售。在 2 月初发给全公司的一封电子邮件中，他说他“是来听一个东山再起的故事的”

在他的领导下，Peloton 已经聘请了一位新的供应链主管，并正在测试一种新的定价系统。在这套系统中，客户每月只需支付一笔费用，即可购买健身设备和参加按需健身课程。麦卡锡在会员制企业的工作背景引发了人们的猜测，即这位首席执行官可能会让 Peloton 更加专注于经常性的订阅收入，而不是硬件销售。

不过，Blackwells 认为，有必要进行更大规模的重组，Peloton 现在的成本削减措施还远远不够。

Blackwells 在报告中表示，Peloton 现在可以得到的收购价格可能需要该公司作为一家独立公司奋斗数年时间才能达到。该公司将 Netflix、谷歌和亚马逊列为潜在收购者。