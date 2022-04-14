Gartner：2021 年全球半导体营收大涨 26%，三星电子力压英特尔再夺第一，AMD、联发科大爆发，华为海思无奈跌出前 25 名

IT之家 4 月 14 日消息，根据 Gartner, Inc.的最新研究报告，2021 年全球半导体收入总计为 5950 亿美元，比 2020 年增长了 26.3%。

“当前芯片短缺继续影响着世界各地的 OEM 厂商，但 5G 智能手机的爆火以及强劲的需求，再加上物流 / 原材料价格上涨，从而推动了半导体平均售价 (asp) 上涨，进而推动了 2021 年的收入显著增长。”Gartner 研究副总裁安德鲁・诺伍德说。

三星电子自 2018 年以来首次从英特尔手中夺回了头把交椅的位置，尽管差距只有不到一个百分点，但 2021 年的收入增长了 28%，反而英特尔的收入下降了 0.3%，以 12.2% 的市场份额位列第二，略逊三星的 12.3%。

IT之家了解到，在前 10 名中，AMD 和联发科在 2021 年分别增长了 68.6% 和 60.2%。2021 年半导体行业前十名分别是：三星电子、英特尔、SK 海力士、美光科技、高通、博通、联发科、德州仪器、英伟达、AMD。

值得一提的是，2021 年榜单中最大的变化是海思突然跌出前 25 名。“海思的收入下降了 81%，从 2020 年的 82 亿美元直接降至 2021 年的 15 亿美元，”诺伍德说，“这是美国制裁该公司及其母公司华为的直接结果。

“这也影响了中国在半导体市场的份额，从 2020 年的 6.7% 下降到 2021 年的 6.5%。韩国在 2021 年的市场份额增幅最大，因为内存市场的强劲增长推动韩国获得 19.3% 全球半导体市场。”

此外，DRAM 占 2021 年销售额的 27.9%，期内收入增长 33.2%。汽车和工业市场的收入也出现了显着增长。