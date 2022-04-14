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AMD 与三星探讨新款 DDR5 内存，LPDDR5X-8500 值得期待

2022/4/14 23:25:00 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 4 月 14 日消息，据 Tom's Hardware 报道，本周 AMD 和三星举行了一次网络研讨会，讨论新款 DDR5 和 LPDDR5X 内存。据报道，AMD 和三星讨论的主题包括 AMD 的锐龙 7000 “Raphael” 桌面平台内存超频、三星的 DDR5 和 LPDDR5X DRAM 芯片等。

AMD 方面表示，AMD 的锐龙 7000“Raphael”处理器无疑是 2022 年最受期待的桌面平台之一。它不仅为锐龙带来了 DDR5 内存支持，而且基于下一代 Zen4 微架构，与现有 Zen3 相比将实现切实的性能提升。AMD 内存专家 Joseph Tao 也提到了锐龙 7000 平台将会有不错的内存超频支持。

在本次会议的 PPT 上，AMD 和三星提到了 DDR5-6400 与 LPDDR5X-8500 内存规格，这可能是 AMD 新一代桌面和移动处理器支持的规格。当前 AMD 的锐龙 6000 移动处理器支持 DDR5-4800 和 LPDDR5-6400 内存。预计 LPDDR5X-8500 高频内存对于核显性能将有显著的提升。

此外，三星在本次会议上宣布其 24Gb DDR5 芯片采用 14 纳米 DRAM 工艺技术制造，该工艺技术使用极紫外光刻技术，以减小芯片尺寸、提高性能潜力并控制功耗。目前尚不完全清楚三星打算何时开始量产其 24Gb DDR5 内存设备。

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关键词：三星amd

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