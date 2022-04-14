DDR4 跌价已逾半年，代理商做多亏多

众所周知，DRAM 作为存储器中的重要组成部分，在半导体产业链当中也是具有举足轻重的地位，不过，DRAM 价格自去年上半年持续上涨之后，在三季度见顶，随后便阴跌不止，目前来看，仍未有止跌的趋势。

有代理商告诉笔者，需求不振，加上苹果、国内手机厂都砍单，市场行情不太好，所以现货价格一直在跌，现在已经出现倒挂了。

整体需求不振，DDR4 持续跌价

资料显示，存储器市场主要包括 DRAM 和 Flash，两者的销售额合计占整个存储市场的 98% 左右，半导体咨询机构 IC Insights 此前预计 2021 年两者销售额占比将提升至 99%，整体出货量占存储器市场的 82%。

从两者的占比来看，DRAM 为存储市场中出货量及销售额最高的产品，根据 IC Insights 统计预测，2021 年全球 DRAM 市场规模为 941.9 亿美元，年同比增长 41.89%。

不过，两者的价格表现却背道而驰。此前，笔者在铠侠和西部数据产线受到污染事件影响时了解到，污染导致前述两家厂商减产，以至于 NAND Flash 涨价至少持续三个月。

同为存储器的一部分，虽然市场 DRAM 市场规模在持续增长，但是价格在 2021 年却遭遇过山车，近段时间以来更是遭遇价格寒冬。

根据笔者了解，DRAM 价格在 2021 年年初便一路走高，前八个月飙升了 41%，从 1 月份的平均销售价格（ASP）3.37 美元上涨至 8 月份的 4.77 美元。

但是，去年 9 月份见顶后便不断下跌，整个 9 月 DRAM ASP 下滑 3% 至 4.62 美元，而 10 月份平均跌幅为 7%，11 月主流 8Gb 和 16Gb DDR4 芯片现货价格下跌 0.7-1.5%。

Wind 数据显示，截至 3 月 31 日，DDR4 8Gb 报价 3.75 美元，DDR4 16Gb 报价 7.29 美元，较之前价格再度走低。

究其缘由，大抵是市场需求冷淡，而供货量又大于实际需求。有深圳地区的存储芯片代理商向笔者透露，整体市场大环境不好，国内疫情反复，国外还在打仗，市场需求很萎靡，苹果和国内手机厂陆陆续续都在砍单，再加上国内厂商如合肥长鑫慢慢起量，供给大于实际需求。现在就是慢慢跌，已经有点倒挂了，做多亏多。

据《电子时报》报道，长鑫存储的 17nm 制程成品率初步达到 40%，预计将在 2022 年晚些时候逐步提高。据其计划，将在 2022 年下半年将月产量提高到 6 万至 8 万片 12 英寸晶圆。

从需求端来看，据 TrendForce 集邦咨询预估，第二季整体 DRAM 均价跌幅约 0%-5%，由于买卖双方库存略偏高，再加上需求面如 PC、笔电、智能手机等受近期俄乌冲突和高通膨影响，进而削弱消费者购买力道，目前仅 server 端为主要支撑存储器需求来源，故整体第二季 DRAM 仍有供过于求情形。

从供给端来看，三星、SK 海力士都已逐步减产 DDR3，其中，三星将从 2023 年起不再接受新的 DDR3 订单，并将在 2023 年底之前完成所有订单交付。台系厂商诸如南亚科、华邦电子等将获得转移的订单，在需求稳健，韩系厂商减产的背景下，DDR3 第二季度的价格有望上涨，TrendForce 预计 DDR3 第二季价格将上涨 3%-8%；DDR4 则仍维持跌势。

DDR5 隆重登场，下半年正式商用

“DRAM 跌幅不会很多，也不会再持续很久了，跌幅其实是在预期之内，而且现在市场上的 DRAM 价格统计不具有普遍性，因为 DRAM 现在正处于迭代期，DDR5 从去年四季度已经开始大规模铺货了。”有基金研究员对笔者表示。

资料显示，DDR5 首款产品由 SK 海力士于 2020 年 10 月发布，DDR5 内存条产品于 2021 年 Q4 陆续上市。以嘉合劲威为列，该公司首款 RGBDDR5 游戏内存条于去年 10 月底小规模量产，11 月份开始大规模供应。

从历史规律来看，每代 DDR 新标准发布后都需要经过 2 年左右的优化，才能实现性能的较为全面的稳定提升，从而实现对上一代产品的市场替代。如根据 IC Insights 的历史数据显示，DDR4 初代产品于 2014 年入市，直到 2016 年才实现了市场份额的大幅提升。

据此推算，虽然目前市场主流 DRAM 产品仍为 DDR4 系列，但是英特尔于去年 11 月正式推出 12 代 CPU，DDR5 已经开始在民用领域有不少的出货量，只是价格稍贵，而且商用还没开始拉货。

上述研究员则告诉笔者，现在 DDR5 主要应用的领域还是手机和 PC，数据中心还没开始大规模应用。不过，商用的也很快了，英伟达今年下半年将正式推出 H100 显卡；此外，Intel 服务器领域的 sapphire rapids 处理器也将在下半年推出，并支持 8 通道 DDR5 内存。

据悉，英伟达 H100 将采用全新“Hopper”架构，而 Hopper 架构只针对数据中心及商业系统设计。也就是说，英伟达 H100 的出货，有望带动 DDR5 在数据中心大规模应用，而且，以目前全球数据中心的增速，DDR5 在商用领域或将在下半年之后快速增长。

遥想 DDR4 问世之初，同样是先在商用领域把价格打下来，工艺技术更加成熟后，再紧接着靠民用消费电子领域拉高出货量。

因此，虽然 DDR4 未来一段时间还将是主流产品，但是，目前 DRAM 已经开启更新换代的周期，属于 DDR5 的时代也已经到来，三星、海力士及美光的产能扩张也主要集中于 DDR5 新品。

行业分析师指出，根据前期 DDR3 及 DDR4 的周期性等规律来推测，DDR5 产品或将会为 DRAM 行业带来 1 年左右的平均价格上行周期。