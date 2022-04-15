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马斯克再次批评 SEC：收购推特不差钱，要把其算法开源

2022/4/15 6:46:25 来源：新浪科技 作者：星海 责编：汪淼
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北京时间 4 月 15 日消息，马斯克再次批评 SEC，这次措辞更加激烈，他说 SEC 官员是 Bastards，意思就是说他们是恶棍混蛋。为什么马斯克这么恼火？因为 2018 年时马斯克曾发推说要将特斯拉私有化，SEC 认为他的做法涉嫌欺诈。

就在周四当天，马斯克再次发推说要以 430 亿美元收购 Twitter，在温哥华参加会议时马斯克当众批评了 SEC

马斯克表示，当他发推说要将特斯拉私有化时资金已经有保障，但 SEC 还是发起调查。马斯克告诉听众：“我被迫向 SEC 做出非法让步。这些恶棍！”

按照马斯克的说法，他被迫与 SEC 和解，如果不这样做银行就会停止提供资金，这样特斯拉就会瞬间破产。马斯克称：“这种行为如同用枪顶着你孩子的脑袋逼你就范。”他还说：“我被迫承认自己撒了谎，这是为了救特斯拉，这是唯一的原因。”

几天前公布的信息称，马斯克已经持有 Twitter 股份超过 9%，公司邀请马斯克加入董事会，他拒绝了。马斯克所持有的推特股份如果达到 5%，按要求应该在在 3 月 24 日之前披露持股情况，马斯克直到 4 月 4 日才披露，此事应该会招致调查。

为什么要收购 Twitter 呢？马斯克说他相信“给言论自由提供一个包容性舞台是极为重要的”。他认为 Twitter 算法应该变成开源算法，应该将后台代码放在 Github 平台。有人问马斯克是否有足够资金完成私有化交易，马斯克说：“我有足够的资产，如果可能我可以做到。”

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关键词：马斯克 推特马斯克 Twitter

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