埃隆・马斯克谈擎天柱人形机器人价格：比汽车还低

IT之家 4 月 15 日消息，埃隆-马斯克最近在参加 TED 时，透露了特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）的生产时间表和预计价格，还谈论了擎天柱和仿人机器人在未来社会中的前景。

马斯克估计，特斯拉将在今年某个时候展示擎天柱机器人的“有趣的原型”，到 2023 年“可能会有一些有用的东西”。他预测，特斯拉将在未来两年内看到仿人机器人项目的扩大。2025 年左右，马斯克认为擎天柱的实用性将逐年快速增长。

在谈话中，马斯克设想了机器人在家庭环境中而不是在工作环境中如何发挥作用。主持人安德森将特斯拉的仿人机器人称为某种私人管家，马斯克称擎天柱更像是一个拥有许多有用的应用和形态的伙伴机器人，其中形态包括猫女。

随着人形机器人有用功能的扩大，马斯克认为，在特斯拉规模化生产擎天柱机器人的同时，特斯拉将看到成本的下降。至于擎天柱机器人的价格，埃隆-马斯克是这样说的：“我认为成本实际上不会高得离谱，比如比汽车还低。”

不过，马斯克没有说是哪种汽车，安德森预计大约是 25000 美元（约 15.95 万元人民币）。

安德森随后提出了自特斯拉发布擎天柱机器人以来，相当多的人心中一直有一个问题：它将如何影响就业市场。马斯克曾多次表示，擎天柱最初将为危险、单调的工作而制造。然而，随着特斯拉的人形机器人获得更先进的功能，一些人想知道它对就业市场的影响。

安德森认为，与人类雇员相比，仿人机器人工人的工资会低很多。另外，人类工人将无法像仿人机器人那样长时间工作。

“我不会担心让人失业的事情，”马斯克回答，“我认为我们实际上将有而且已经有大量的劳动力短缺。因此，我认为我们不会有人失业，实际上甚至在未来仍然会出现劳动力短缺。”

马斯克过去曾谈到人类工人的短缺问题。人类劳动力的短缺可能归因于全球范围内出生率的下降。马斯克在《华尔街日报》的 CEO 理事会峰会上接受采访时，简要地谈到了出生率下降的问题。

IT之家了解到，埃隆-马斯克还谈到了擎天柱可能出现的二元化情景。在特斯拉透露生产人形机器人的计划之前，马斯克就人工智能对人类生存的影响发表了看法。马斯克此前一直对发展人工智能提出谨慎的警告，今天仍然坚持自己的信念。

马斯克提到为特斯拉的人形机器人制定了一些安全协议，显示出他已经为擎天柱的设计做了大量的预想，“我的意思是，很明显，我们必须小心，不能让其失控。我认为重要的事情之一是在机器人上安装一个不能 OTA 更新的本地 ROM 芯片，如果说‘停停停’，机器人就会停下来。”