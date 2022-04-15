老人小孩扫码难？安徽安康码新增离线码，支持实体卡和反向扫码

IT之家 4 月 15 日消息，如今，出门在外核验健康码必不可少，针对老年人或小孩等特殊人群（没有智能手机或不会操作）不能扫码核验的情况，安徽的安康码提供了离线码核验的功能。

离线码怎么用？

监护人（老人或小孩家属）：

在安康码亮码界面，点击“管理家庭成员-添加家庭成员”，将老人或小孩添加为家庭成员后，点击“保存离线码”。

检查点人员 ：

用管理员账号登录“安康码核验管理平台”，点击“扫码核验”，扫描老人或小孩的离线码，即可进行核验。

下面是图文操作指南

为提升老人、小孩使用离线码的便捷度、舒适度，安徽省正在探索离线码实体卡形式。阜阳市作为离线码实体卡的试点城市，正在全市推广使用。

由于阜阳市城区部分场所暂时实行静态管理，60 周岁及以上的老年人、14 周岁及以下的青少年，可携带本人户口本或身份证，到指定地点申领离线码实体卡。离线码实体卡有效期为 180 天，到期后自动失效，需重新申领。

离线码常见问题

问：离线码丢了怎么办？

答：若您保存的纸质离线码不慎丢失，可让家属重新下载保存离线码，重新保存后，之前的二维码将失效，您可以使用新的离线码。

问：什么情况下离线码会失效？

答：主要有以下两种情况：1.离线码有效期超过规定时间；2.多次下载离线码，之前保存的二维码将失效。

问：怎么帮老人或小孩下载离线码？

答：请务必提前帮老人或小孩申领安康码，申领后，再添加到家庭成员中，才能下载离线码。