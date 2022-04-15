TikTok 因未审核儿童性虐待材料在美国受到调查

IT之家 4 月 15 日消息，防止共享儿童性虐待材料 (CSAM) 已成为最近许多内容平台的重要事项。然而据英国《金融时报》报道，社交媒体平台 TikTok 正因审核缺失受到美国调查。

《金融时报》报道称，TikTok 目前是美国国土安全部 (DHS) 调查的对象，与此同时，美国司法部 (DoJ) 正在调查 TikTok 上的特定隐私功能是否被虐待分子滥用。

美国国土安全部表示，由于其年轻用户众多，TikTok 是虐待分子的首选上传平台。2019-2021 年间，对 TikTok 相关儿童剥削案件的调查也增加了七倍。

而 TikTok 回应称：

TikTok 对儿童性虐待材料持零容忍态度。当我们发现任何试图发布、获取或分发 [儿童性虐待材料] 的行为时，我们会删除内容、禁止帐户和设备、立即向 NCMEC 报告，并在必要时与执法部门合作。 我们坚定地致力于未成年人的安全和福祉，将青少年安全纳入我们的政策，默认启用青少年帐户的隐私和安全设置，并按年龄限制功能。

IT之家了解到，关于美国司法部正在调查的隐私功能，《金融时报》表示，虐待分子很可能使用私人账户共享密码来交易 CSAM。然后使用“仅限我”功能上传非法内容，该功能仅对登录配置文件的人可见。