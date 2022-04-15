乘联会秘书长崔东树回应华为余承东和何小鹏言论：整车厂还不至于全面停产，但产销压力确实大

IT之家 4 月 15 日消息，小鹏汽车董事长何小鹏昨日表示，“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

此外，华为消费者业务 CEO、智能汽车 BU CEO 余承东今日也在朋友圈发文称赞同他的说法，称如果上海不能复工复产，5 月之后所有科技 / 工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。

据 21 财经，全国乘联会秘书长崔东树对此表示，4 月全国汽车产销压力确实很大。“（接下来）应该不至于（全面停产），看如何自救吧。”

此外，中国汽车工业协会副秘书长、中国汽车工业经济技术信息研究所所长陈士华在接受采访时对此表示，“没有这么绝对，只能说可能会出现大面积停产的现象”。虽然一般车企在配件补充中断情况下依靠库存维持正常生产的时间有限，但是各生产企业供应链的具体情况不同，也有通过寻找替代渠道补充配件等生产资源来实现正常生产的可能性。不过，如果上海、吉林等地长期不能复工复产的话，肯定会对中国汽车行业带来负面影响。

IT之家了解到，吉林省和上海市是我国汽车产业最大的几个汽车生产基地中比较重要的两个，但目前由于疫情影响，当地的大部分供应链企业和车企都开始停产，整个汽车供应链都在面临挑战。

值得一提的是，蔚来汽车还在 4 月 9 日表示，因疫情原因，位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，受此影响蔚来暂停整车生产，但后来有消息称合肥生产基地已经从 4 月 14 日开始正逐渐恢复生产，后续生产计划只能说是走一步看一步。

《何小鹏：若供应链企业无法找到复产方式，中国所有整车厂或将停工》

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