京东 + 爱奇艺 + 百度网盘：联合会员 2.2 折限时补贴购

喜马拉雅今日开启会员补贴购活动，共有 3 款联合会员参与大促，折后仅需 138~198 元：

1. 京东年卡 + 叮咚买菜年卡 + 喜马拉雅半年卡 + 爱奇艺半年卡 + 百度网盘半年卡 =198 元（点此购买）

百度网盘超级会员年卡日常大促价 198 元，半年折合 99 元；京东年卡日常大促价 58 元；爱奇艺年卡日常大促价 138 元，半年折合 69 元；喜马拉雅年卡日常大促价 99 元，半年折合 49 元。

如果把“叮咚买菜年卡”当做赠品，这些会员在大促期间也需 99+58+69+49=275 元（原价为 821 元），本次仅需 198 元 + 无需蹲点抢购，相当于 3.3 折后再打 7 折（叠加后为原价的 2.4 折），实属年内好价。

喜马拉雅五大联合会员 198 元：点此购买（喜马 + 京东 + 爱奇艺 + 百度网盘 + 叮咚）

另外，此会员在京东平台开启双重补贴，再降 12 元仅需 187 元（原价的 2.2 折），活动随时结束：

先领 200-13 元补贴券：点此领券

2. 京东年卡 + 喜马拉雅半年卡 + 赠爱奇艺半年卡 + 赠必胜客年卡 = 158 元（点此选购）

京东年卡日常大促价 58 元；爱奇艺年卡日常大促价 138 元，半年折合 69 元；喜马拉雅年卡日常大促价 99 元，半年折合 49 元。

必胜客年卡在二手平台的价格，仅比饿了么年卡低一点，官网日常 118 元 / 年。

必胜客最近与银行的活动非常多（例如前两天建行生活的“100 元购 200 元代金券”），如果身边有门店，叠加会员活动后相当划算。

京东 X 喜马拉雅联合会员：点此选购（活动细则中可见赠送会员）

喜马年卡 + 京东年卡 = 138 元

喜马半年卡 + 叮咚买菜年卡 = 78 元

喜马年卡 + WPS 年卡 = 159 元

喜马年卡 + 爱奇艺年卡 = 158 元

喜马年卡 + 芒果年卡 = 158 元

喜马年卡 + 百度网盘半年卡 = 158 元

喜马年卡 + 网易云音乐年卡 = 138 元

喜马年卡 + 腾讯年卡 = 168 元

本次喜马拉雅补贴购实数近期好价，有需求的小伙伴可以关注下。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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