上海汽车集团回应启动复工复产压力测试：做好准备工作

IT之家 4 月 15 日消息，今日有消息称，上汽集团开始准备复工复产事项。上汽集团人士对证券时报回应称，“关于时间，内部有目标，但会根据疫情受控情况和自身准备情况适时调整”“当前先按照政府要求配合做好防疫，同时养护改造设备，周密做好满足防疫条件下生产的相关准备工作”。

IT之家了解到，上海汽车集团股份有限公司（简称“上汽集团”）是国内 A 股市场最大的汽车上市公司，旗下包括乘用车公司、上汽大通、上汽大众、上汽通用汽车、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。

目前上海疫情形势依然不容乐观。上海市卫健委今早（15 日）通报：2022 年 4 月 14 日 0—24 时，新增本土新冠肺炎确诊病例 3200 例和无症状感染者 19872 例。

在上海市全面解封之前，上汽已经申报提前进入启动复工复产企业“白名单”。当复工复产公司及工厂独立区域内，异常及感染人员全面清零，并且符合连续 7 天无新增阳性病例的条件，即可启动复工。进厂后，员工立即接受 3 天静默期管理（与原驻厂人员 分开管理），在此期间每日核酸或抗原检测均为阴性方可返岗。

据称，上汽集团今日印发了《关于下发上海汽车集团股份有限公司复工复产疫情防控工作指南的通知》。《通知》中提到，各企业要根据复工复产指南的规定，积极开展压力测试工作。一旦压力测试顺利，企业将尽快安排整车及零部件生产。

此外，《通知》文件还提到，上汽各生产企业即日起将对复工复产准备情况进行排摸，排摸结果将于 4 月 17 日（周日）前进行反馈，各生产企业根据排摸情况于 4 月 18 日（周一）开始启动复工复产的压力测试。

各生产企业在人员保障、供应链保障、物流保障、封闭生产管理和防疫措施五个方面开展压力测试，及时上报压力测试的结果和问题。针对压力测试顺利的企业尽快安排整车及零部件生产。

在供应链层面，上汽集团将与合作伙伴合作，全力推动逐步复工复产。文件中，上汽将提前向供应商提出复工需求，并及时排摸各级配套供应商的复工能力。