特斯拉 CEO 马斯克已不再是 Twitter 最大股东，被资产管理公司 Vanguard 超越

北京时间 4 月 15 日晚间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）已经不再是 Twitter 的最大股东，这正值马斯克拟以 400 多亿美元收购 Twitter。

美国证券交易委员会（SEC）上周一公布的一份文件显示，马斯克拥有 73,486,938 股 Twitter 股票，占股 9.2%，成为 Twitter 最大股东。

但如今，他已经失去了“头把交椅”，被资产管理公司 Vanguard Group 取代。Vanguard Group 在最近提交给 SEC 的文件中称，截至 4 月 8 日，已持有 Twitter 10.3% 的股份。按上周五收盘价计算，价值 36 亿美元。

文件显示，Vanguard Group 在第一季度增持了 Twitter 股份。

这正值马斯克拟以 400 多亿美元现金收购 Twitter。马斯克昨晚宣布，拟以每股 54.20 美元的现金，收购其尚未持有的 Twitter 全部已发行普通股，交易总金额约为 430 亿美元。

当然，马斯克仍是 Twitter 的最大个人股东，而 Twitter 联合创始人杰克・多西（Jack Dorsey）为第二大个人股东。