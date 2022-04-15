消息称特斯拉上海超级工厂已获批复产，准备于 4 月 18 日尝试复工

IT之家 4 月 15 日消息，据路透社，两位知情人士今日称，特斯拉上海工厂在停产三周后成功获得当地政府的批准，准备于下周一（4 月 18 日）恢复生产。对此，特斯拉和上海相关部门尚未置评。

特斯拉上海工厂位于浦东新区，因受疫情影响于 3 月 28 日停产至今。而知情人士今日称，特斯拉的复工计划已经得到了地方当局的批准。但知情人士同时指出该计划仍可能根据疫情的发展情况而发生变化，毕竟需要配合防疫措施行动。

其中一位知情人士称，下周一复工后，特斯拉最初计划从一个班次开始，然后逐步增加。

根据路透社看到的内部产量计划，最近的停工是该工厂自 2019 年底开始生产以来最长的一次，预计将导致减产 50000 多辆。

值得一提的是，报道还支持，虽然有望复工复产，但由于疫情严重，上海市及周边地区的物流深受限制，而且全国供应链面临考验，因此该工厂的生产计划可能还会受到汽车零部件采购困难的影响。

IT之家曾报道，华为消费者业务 CEO、智能汽车 BU CEO 余承东今日在朋友圈发文称，称如果上海不能复工复产，5 月之后所有科技 / 工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。但这一观点实在太绝对，因此遭到了一些专家的反驳。

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