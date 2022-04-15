疫情下的上海芯片厂：6000 人同吃同住保生产，多家厂商产能满载

4 月 15 日报道，作为中国“半导体第一城”，上海集成电路产业规模占全国的 1/4，聚集了沪硅集团、上海盛美半导体、中芯国际、韦尔股份、安靠测试封装（Amkor）等各个供应链环节的龙头企业，影响着全国电子、汽车等下游产业的走向。

在疫情中，硅晶圆供应商上海新昇、晶圆代工厂上海华虹等上下游供应链企业开始闭环生产，力保集成电路供应。上游芯片设计等环节的艾为电子、中颖电子、恩瑞浦等则通过远程办公、部分人员驻扎公司、改变发货地址等措施继续运营。

据第一财经等媒体报道，原料的运输和物流正成为半导体供应链企业闭环生产中的瓶颈。芯东西采访到了华虹的员工，也确认了这一消息。针对部分地区的货运物流不通不畅问题，交通运输部、公安部等部门已加强了统筹调度。

民生证券、国金证券等券商发布研报，认为上海半导体企业的基本运营未受到疫情太大影响，在本轮疫情中展现了强大的韧性。

多家芯片厂产能满载，昆山延长静默期至 19 号

上海市经济和信息化委员会副主任张英曾分享过上海集成电路产业的重要性，他指出上海集成电路产业规模占全国的 1/4，去年其集成电路产业规模达 2500 亿元。

从整个中国集成电路产业分布来看，全国共有四个集聚区，以上海为中心的长三角地区是其中之一。产值上来说，上海是国内集成电路产业排名第二的省市，仅次于江苏省。

随着全球缺芯和芯片需求上涨，半导体供应链上下游企业都获得了较多的订单，中芯国际等晶圆制造龙头的产线基本处于满载状态。沪硅产业旗下的上海新昇半导体对第一财经的记者透露，其订单需求一直在上涨。

这种情况下，疫情封控一定程度上对当地半导体及上下游企业造成了影响。

▲ 芯片交付周期时间（图片来源：彭博社）

四月初，昆山便已发布封控通告。4 月 12 日晚，昆山市人民政府发布《昆山市疫情防控 2022 年第 50 号通告》，宣布延长静默期 7 天，时间为 4 月 12 日 24 时至 4 月 19 日 24 时。

昆山市作为电子重镇，聚集了大量的电子企业，尤其是很多 PCB 厂商的生产都位于当地。据悉，欣兴、中光电、亚电、台光电等在当地有工厂的企业均称将遵守规定，暂时停工。

中芯国际、华虹、台积电松江厂闭环管理，安靠出现多名阳性病例

面对大量订单和疫情封控要求，上海华虹、上海新昇、和辉光电等半导体供应链企业均已开始闭环运行，保障供应稳定。

据央视财经上周报道，在华虹集团五厂的洁净室里，12 英寸全自动产线 24 小时不停，进行生产。自 3 月 27 日晚上以来，6000 多名华虹员工吃住在厂区，会议室和通道走廊都变成了临时“卧室”，以保障生产供应。芯东西也联系到了华虹内部员工，其确认上海半导体大厂基本都派员工驻厂生产。

据悉，台积电位于上海松江区的厂区实行了厂房和宿舍“两点一线”的闭环管理。平时该公司约有 2400 名员工，目前在公司加上居家办公人员，约有七成人力在保障生产。

此外，晶圆制造企业中芯国际、积塔半导体均已进行闭环管理，企业量产正常，物流已办理通行证。国金证券 4 月 5 日的研报写道：“上海及昆山地区主要晶圆代工厂中芯国际、华虹、台积电松江 8 寸厂及封测厂环旭，因事前准备充分，10 天以来仍维持正常营运，并不严重影响一季度营收预期。”

位于上游的半导体材料和设备企业，同样通过驻厂闭环管理、包酒店房间接送员工等方式保障生产运行。

半导体材料方面，上海新昇半导体研发、生产等关键岗位的 600 多名员工在厂区内开展了闭环作业；安集科技有员工驻厂保证生产。

半导体设备方面，中微公司包了酒店房间，负责接送产线员工；盛美半导体的张江总部封闭，位于川沙的员工驻厂，力保生产环节一切正常。

▲ 部分上海设备材料公司疫情影响及应对（图片来源：民生证券）

上海的封测企业主要有安靠封装测试、上海凯虹科技有限公司、日月光上海、紫光宏茂、晟碟半导体等。据悉由于封测厂较晶圆厂劳动力密集，受疫情影响较大。

安靠封装测试是中国前十大封测企业之一，是外高桥保税区内员工最多的企业，约有 3000 多名员工在厂区执行生产任务。如今，安靠封装测试已出现多人确诊，其发布公告称将停工进行消杀。

上游的芯片设计企业，基本都处于居家办公状态。

据民生证券统计，韦尔股份、晶晨股份、中颖电子、乐鑫科技、恒玄科技、富瀚微、艾为电子、恩瑞浦、晶丰明源等 10 家芯片设计公司的研发基本不受影响，其物流采取了转移发货地址、封测厂直发客户等方案。

▲ 部分上海芯片设计公司疫情影响及应对

卡车、港口运输存在挑战，多部合作解决困难

尽管半导体上下游企业都采取了相应措施，但疫情封控仍对企业运营造成了一定挑战。

芯东西采访得知，当前上海半导体企业生产基本能够进行，但是在原材料的供应、运输上存在问题。

据媒体报道，长三角地区经由高速的卡车运输和航运都受到了一定挑战。

据第一财经报道，有龙头芯片设备商透露，从上海出发的卡车司机受到接收地疫情管控，无法正常送货；外地入沪的司机则要接受 14 天以上的管控，造成外地供应商不愿往上海送货，影响采购交期。

上海新昇负责人则称，上海市经信委已帮助他们办理了各类重要物资保障通行证，因此可以从供应商处调集物资。但其供应受到外省市管控政策不同的影响，可能会在运输途中耽误时间。

有货运公司高管说：“过去两周，我们公司很难在上海附近找到可用的卡车，因为许多卡车司机要么被困在高速公路上，要么被困在城市里。”从山东省到上海的卡车预订价格从 7000 元上涨到 3 万元，上涨了三倍以上。

同时路孚特数据显示，自 4 月初以来，上海和舟山附近成为了全球最繁忙的集装箱港口，其附近等候的集装箱船数量增加了一倍，达 118 艘，而这一数字是一年前上海、舟山集装箱船数量的三倍。

针对部分地区的货运物流不通不畅问题，交通运输部、公安部等部门已加强了统筹调度。

4 月 11 日，交通运输部部长李小鹏分别主持召开专题会议和视频调度会议，视频连线上海、江苏、浙江、安徽四省（市）交通运输主管部门，提出要充分利用现有部省站三级联动调度机制，加强对交通关键区域的监测和疏导；并指出要配合卫健等部门，在服务区科学加设核酸检测点，解决货车司机核酸检测不便的问题。

疫情之下的上海半导体

自 2020 年以来，全球缺芯问题一直在影响电子和汽车等产业，期间全球供应链遭遇了火灾、暴风雪、地震、干旱、洪灾、停电等一系列天灾人祸，新冠肺炎疫情则被很多企业视为影响供应链的关键。

本次上海疫情来势汹汹，作为全国芯片重镇的上海聚集了大量的供应链企业。但这些企业在遵守封控措施的同时，仍在坚持保障芯片供应。这背后有着很多半导体从业者的贡献。

根据央视的采访，华虹五厂部分员工自 3 月 27 日起便在厂区内闭环生活，截至报道发出时已有两周未能回家。而这样的情况并非孤例，无论是上游的半导体设备、材料环节，还是晶圆制造、芯片设计、封测等企业，都有正在驻守厂区、公司的员工。通过他们的努力和坚守，才有很多研报中“各大企业运营正常，几乎不受疫情影响”的话语，这值得业界尊重。