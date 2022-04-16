京东回应“自杀式物流”支援上海：全国 3000 名快递小哥前仆后继

IT之家 4 月 16 日消息，有传闻称，京东物流为了支援上海，选择了武汉初期那种“自杀式物流”（只进不出）的方式向上海运送物资，一批次京东小哥进入上海后需要就地隔离，接着下一批次小哥继续运输。

消息称，京东“自杀式物流”共有 14 批次小哥通过循环实现每天都有物流运输。据第一财经，上述信息部分属实，京东确实从多地调派了多名小哥支援上海，但实际上调派的快递小哥不止 14 批次，目前不少快递小哥的已经处于连轴转的状态中。

京东表示：将保障好所有的快递小哥及货物的防疫安全，配备充足的防护服、N95 口罩、面罩、手套、消毒液等防疫物资，所有被调派的小哥都已打过三针疫苗，并且会执行严格的防护消杀措施，所有工作人员每日进行核酸检测及抗原检测，持 48 小时内核酸阴性证明上岗，并对做好全流程的多频次消杀。

同时，京东也强调：他们进入上海后并非就地隔离，将会在遵守政府管控的情况下正常派送商品。截至目前，全国多地已有约 3000 名快递小哥等一线抗疫保供人员陆续抵达上海。

据介绍，目前已有一些外地来支援的快递小哥到达站点并开始工作，不过似乎面临一些难题，好在京东协调了一些酒店资源为他们以及从社区出来回不去的快递小哥解决住宿问题，但目前很多酒店因防疫防控对入住有特殊要求，可能会出现住进去后没法外出，或者外出后没法返回的情况。这个是当前面临的难题，他们也在寻找解决方法。

IT之家曾报道，京东 CEO 徐雷 4 月 8 日晚在朋友圈表示，之前很多上海的朋友向我反馈，希望京东能够支援上海的抗疫，缓解大家的居家隔离压力，我们也很着急，甚至上海市的一线配送小哥都自发支援社区的工作，库房员工为了避免疫情传播吃住在库房打地铺。这两天随着各个环节通顺，我们已经整装待发，将会开足马力尽最大努力支援上海。最后，供应链供应链，最重要的是“链”，一定要保证“链”上各环节的稳定性和可靠性，这样才能保证供应的及时性、准确性。

此外，京东还发文称，京东首批超 8 万件母婴物资运达上海，同时增援 2000 多位京东快递小哥保障服务。

《京东 CEO 徐雷：这两天我们已经整装待发，希望能够支援上海抗疫》

《京东：调配首批约两千名快递小哥，保障上海一线运营和派送》