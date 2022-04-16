武汉试点对核酸应检未检人员赋灰码

IT之家 4 月 16 日消息，据湖北日报报道，4 月 15 日，不少武汉市民收到了武汉市疾控中心一条短信，武汉市将试点对核酸应检未检人员健康码赋予灰码管理。

短信内容为：

市民朋友们：奥密克戎变异株传播速度更快、隐匿性更强，在区域内尽快反复开展核酸检测，把所有潜在的感染者都找出来，是尽快实现疫情动态清零的重要策略。我市当前加快加密核酸检测，就是为了从人群中找出可能存在的感染者。为了您和他人的身体健康，请大家积极履行疫情防控个人责任，主动配合开展核酸检测采样。我市试点对核酸应检未检人员健康码赋予灰码管理。灰码人员严格限制进入人群密集的公共场所（除医疗卫生机构以外），严禁乘坐公共交通工具和网约车；完成采样后，灰码可自动转为绿码。感谢您的支持与配合！