武汉试点对核酸应检未检人员赋灰码

IT之家 4 月 16 日消息，据湖北日报报道，4 月 15 日，不少武汉市民收到了武汉市疾控中心一条短信，武汉市将试点对核酸应检未检人员健康码赋予灰码管理。
短信内容为：
市民朋友们：奥密克戎变异株传播速度更快、隐匿性更强，在区域内尽快反复开展核酸检测，把所有潜在的感染者都找出来，是尽快实现疫情动态清零的重要策略。我市当前加快加密核酸检测，就是为了从人群中找出可能存在的感染者。为了您和他人的身体健康，请大家积极履行疫情防控个人责任，主动配合开展核酸检测采样。我市试点对核酸应检未检人员健康码赋予灰码管理。灰码人员严格限制进入人群密集的公共场所（除医疗卫生机构以外），严禁乘坐公共交通工具和网约车；完成采样后，灰码可自动转为绿码。感谢您的支持与配合！
据报道，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部解释称，目前两类人群会赋“灰码”：
一类是外省来（返）汉人员未及时落实三天两检落地核酸检测的人员；
一类是在汉人员未落实 48 小时内核酸检测者。
目前，武汉市对灰码人员采取以下管控措施：
1、严格限制进入人群密集的公共场所（除医疗卫生机构以外）；
2、严禁乘坐公共交通工具和网约车；
完成核酸采样后，灰码半小时左右可自动转为绿码。如遇特殊情况，也可通过“武汉战疫”小程序、鄂汇办 App 和支付宝湖北健康码发起“转码申请”。