新冠抗原自测能上报了！广东上线“粤抗原”小程序，支持居民上报检测结果

IT之家 4 月 16 日消息，广东省卫生健康委员会昨日发布消息，新冠病毒抗原检测信息系统“粤抗原”小程序日前正式上线，支持居民上报新冠检测结果。

据介绍，该小程序与粤健通、粤核酸小程序、电子健康码等进行连接，用于支持居民开展个人自测和医疗卫生机构开展抗原检测的受检人信息采集和检测结果上报，形成抗原采集、检测、报告到核酸检测的闭环管理。

操作指引：

1.居民抗原自测结果上报

选择【居民自测上报】

选择【上报抗原自测结果】

进入上报结果填写页面

填写受检人信息和检测信息

根据图示，选择正确的检测结果

点击【保存】，上报抗原自测信息

▼ 若抗原检测结果为阳性，需上传检测卡照片

2.居民前往医疗卫生机构检测抗原

微信打开“粤健通”或“粤核酸”小程序

出示 “电子健康码”或“粤核酸码”供医护人员扫码登记

进行抗原检测，并等待医疗卫生机构医护人员上报检测结果。

3.居民查询抗原检测结果

进入“粤抗原”小程序，选择【居民自测上报】

选择【抗原检测记录查询】

进入结果查询页面

选择【自测上报记录】，可查询抗原自测结果上报记录

若居民是查询由医疗卫生机构检测的抗原检测结果，应选择【机构检测记录】，填写需要查询的受检人身份信息，点击【查询】，获取检测结果。