二手车价格飙涨，特斯拉汽车不再提供租赁购买服务：另卖赚的更多

4 月 16 日消息，由于美国市场的二手车价格飞涨，特斯拉宣布调整租赁政策，租赁旗下任何电动汽车的客户期满后都不能选择购买相应的电动汽车。

早在 2019 年，特斯拉就宣布，租赁 Model 3 电动汽车的用户在期满时不能选择购买所租赁汽车。当时特斯拉声称，其之所以不让用户买下租赁的 Model 3，是因为公司计划在其即将推出的自动驾驶出租车网络中使用这些车辆。特斯拉表示，“请注意，选择租赁而不是购买 Model 3 电动汽车的客户在租赁期结束后不能再选择购买汽车，因为未来这些汽车将通过无线软件更新实现完全自动驾驶，我们计划在特斯拉叫车网络中使用这些汽车。”

三年后，虽然特斯拉声称的自动驾驶出租车网络尚未成为现实，但由于二手车市场供需的巨大变化，这一举措对特斯拉来说仍然非常有利。

由于等待时间长加之价格不断上调，很多特斯拉二手车现在的售价高于当时购入新车的价格。

特斯拉通过出售这些租赁期满的电动汽车获利颇丰。

根据特斯拉官网的最新消息，现在特斯拉将把“租赁不买断”政策扩大到旗下所有电动汽车。公司明确表示，如果用户是在 2022 年 4 月 15 日之前租赁电动汽车，那么期满后仍有资格选择购买租赁的特斯拉电动汽车。而所有在 2022 年 4 月 15 日或之后交付特斯拉电动汽车的用户都没有租赁购买选择权。

特斯拉还表示，第三方经销商和第三方个人不得购买租赁车辆。

根据特斯拉的最新条款，也就是说从 4 月 15 日开始，所有交付的新车都没有租赁购买选项。