苹果 iOS 16、iPadOS 16 和 watchOS 9 新功能改进爆料内容大全

IT之家 4 月 16 日消息，全球开发者大会 (WWDC) 是 苹果的年度开发者和面向软件的大会，现在距此还有不到两个月的时间。与往年一样，苹果很可能会对其所有操作系统进行重大更新，包括 watchOS 9、iOS 16、iPadOS 16、macOS 13 和 tvOS 16，为现有设备带来新功能和更精致的体验。

尽管有关 macOS 13 和 tvOS 16 的传言仍然纯粹是推测性的，但来自可靠来源的越来越多的迹象表明，我们可以在 watchOS 9、iOS 16 和 iPadOS 16 中期待一些特定功能。现在 MacRumors 带来了新功能爆料汇总。

watchOS 9

watchOS 8 在钱包应用带来了身份证和钥匙、重新设计的 Home 应用、新的锻炼类型、Mindfulness 应用、睡眠跟踪更新、人像模式表盘、专注模式等。从目前对 watchOS 9 的了解来看，苹果似乎将专注于几个系统功能，以及健康监测、活动跟踪和锻炼应用的改进。

系统特性

更新现有表盘

低功耗模式可使用更少的电池电量，运行某些应用和功能

碰撞检测功能，类似于跌倒检测，能够通过测量 G 力的突然变化、联系紧急服务和发送位置数据来识别车祸

健康监测

改进的健康跟踪

通过计算“负荷”来改进房颤检测，这是衡量一个人在一定时期内处于房颤状态的时间长度

活动和锻炼应用改进

改进的活动跟踪

更多锻炼类型

跑步锻炼的其他指标

郭明錤表示，watchOS 9 可能会放弃对 Apple Watch Series 3 的支持，因为它的计算能力将无法满足新操作系统的要求。因此，watchOS 9 仅适用于 2018 年 Apple Watch Series 4 或更新设备。

Apple Watch Series 3 于 2017 年 9 月发布，距今已有将近五年的历史。它是支持最新版“watchOS 8”的最古老设备，但其 S3 芯片在性能方面明显落后于 Apple Watch SE 的 S5 芯片和 Apple Watch Series 7 的 S7 芯片。Apple Watch Series 3 也是仅存的唯一一款采用较旧、较厚的设计的 Apple Watch ，显示屏周围有大边框和棱角。

继去年 iOS 14.6 和 watchOS 7.5 更新后，Apple Watch Series 3 用户在更新 watchOS 时必须从其链接的 iPhone 取消配对并重新配对设备，因为 Apple Watch 没有足够的内部存储来独立完成更新。

虽然苹果操作系统的主要新版本通常在 6 月的 WWDC 上发布，但更新本身通常要到秋季才会向公众发布，郭明錤认为苹果将停止 Apple Watch Series 3 ，并且将推出新的 Apple Watch 型号。

iOS 16

iOS 15 引入了重新设计的通知系统和专注模式、FaceTime 通话中的空间音频和 SharePlay、实况文本、钱包应用中的身份证以及新的隐私功能，以及对 Safari、地图、天气和备忘录的重新设计。iOS 16 正在准备再次解决通知问题，同时为健康应用添加了大量改进。

系统特性

增强的通知

碰撞检测功能，与 watchOS 9 相同

初步支持苹果混合现实设备

健康应用

扩展睡眠跟踪

新的药品管理功能，可扫描药丸并提醒服用

女性健康新功能

Apple Music

用于古典音乐的可选 Apple Music 应用，专门针对古典音乐元数据

基于 Primephonic 的用户界面 UI

“视觉、听觉和触觉”方面改进

从 Apple Music 应用程序中的曲目重定向到 Apple Music Classical 选项

支持无损和空间音频

在 iOS 15.5 Beta 测试版代码中发现了 Apple Music Classical 应用的迹象。Apple Music Classical 几乎肯定会出现在 iOS 16 中，但它有可能会在更早的日期首次亮相。例如，苹果可以在 WWDC 上推出新应用，但通过更新 iOS 15 使其立即可用。

据报道，iOS 16 将内置对传闻已久的苹果混合现实设备的支持，为新设备奠定基础。Gurman 指出，这意味着苹果“理论上可以在 WWDC 上预览 AR 设备或其软件的技术方面，而无需展示完整的设备”。

iOS 15 支持与 iOS 13 和 iOS 14 相同的设备，iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和第一代 iPhone SE 是最旧的受支持设备。目前尚不清楚“iOS 16”是否最终会放弃对这些配备 A9 芯片的旧设备的支持。

iPadOS 16

目前对 iPadOS 16 知之甚少，但它可能会获得 iOS 16 的大部分新功能，以及一些特定于 iPad 的增强功能。

系统特性

新的多任务界面

增强的通知，与 iOS 16 中相同

Apple Music Classic 应用程序，与 iOS 16 中相同

近年来，苹果显著改进了 iPadOS 中的多任务处理体验，增强了 Slide Over、Split View 和 Dock 等功能。例如，iPadOS 15 在 App 顶部添加了新的多任务菜单，以及中心窗口、新的多窗口框架，以及更直观的分屏浏览体验。iPadOS 16 多任务处理的确切进一步改进尚不清楚。

发布日期

预计苹果将在定于 6 月 7 日星期二开幕的 WWDC22 上预览 watchOS 9、iOS 16、iPadOS 16、macOS 13 和 tvOS 16 系统。在同一天面向开发人员发布测试版。在夏季晚些时候，A 苹果可能会将其提供给公共 Beta 测试人员。

Beta 测试完成后，新操作系统将在秋季与 iPhone 14 / Pro 等新硬件产品一起向公众发布。虽然 watchOS 9、iOS 16 和 iPadOS 16 可能会同时发布，但 macOS 的新版本通常会在后期发布。