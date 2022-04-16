核酸码今日将废弃改用健康云？上海市大数据中心：谣言

IT之家 4 月 16 日消息，据东方网报道，近日，有网传消息称上海将于今日（16 日）开始废弃核酸码并重启健康云。对此，上海市大数据中心回应称此系谣言。

东方网同时从多位今日已完成核酸检测的市民处获悉，其检测时使用的均为核酸码。

IT之家了解到，4 月 9 日，上海市全面启用“核酸码”功能，作为市民参加核酸检测时的身份凭证。

用户打开“随申办”App、“随申办”微信小程序或支付宝小程序，首页点击“核酸码”功能即可直接生成“核酸码”，无需信息填报，还可在页面上查看“核酸码”的有效期，核酸检测工作人员扫描“核酸码”获取用户信息，实现自动登记。

此外，“核酸码”支持离线使用，上海建议市民在获取“核酸码”后截屏保存图片，该图片在 30 日内可以重复使用。

据介绍，为方便老人、孩子等特殊人群使用“核酸码”，“核酸码”还提供亲属代领功能。点击“随申码”页面的“亲属随申码”，可为家中老人或小孩等申领“核酸码”，做核酸检测时供亲属出示“核酸码”进行扫码登记。

需要注意的是，如果用户此前未申领过“亲属随申码”，需要先申请“亲属随申码”，通过后方可为亲属领取“核酸码”。

目前“亲属随申码”支持上海市及外省市未满 18 周岁的未成年人、60 周岁以上的老年人（含 60 周岁）及无法独立申请“随申码”的特殊人群。