昆山延长疫情静默期，冲击 PCB、面板、电子代工等产业

集微网报道,众所周知,昆山是台商创业的热土。自 1990 年 10 月首家台资企业落户昆山以来,截止 2021 年 9 月,已有超 5500 个台资项目在昆山落地生根,投资总额超 660 亿美元。30 多年来,几代台商扎根昆山,撑起了三分之一 GDP。因此,台媒也将昆山形容为“台商的大本营”。

近段时间以来,由于疫情的影响,昆山当地已有上百家台商宣布延长停工时间。防疫措施不断升级,供应链物流陷入停滞,遑论购买足够的原材料与半导体芯片。

事实上,台商聚集之下的昆山,不乏“电子”成色。爱集微研究咨询总监赵翼如是指出,昆山的电子信息产业形成了集原材料、元器件、零组件、整机、装备等领域的一体化产业集群。其中又以面板、PCB、零组件、整机组装等领域较为突出。在面板领域集聚了龙腾光电、维信诺、友达光电等显示行业龙头企业。在 PCB 领域集聚了沪电股份、台光电子、南电、欣兴等公司。在消费电子零组件领域,集聚了科森科技、春秋电子、恒铭达等。整机组装领域集聚了和硕、纬创、仁宝等工厂。

如今,昆山当地加强疫情管控,牵动电视、iPhone、笔电等 3C 产品出货,恐重创全球电子业,拉长 4 月芯片交期。那么,具体来看,不同产业的影响如何?

PCB 厂商首当其冲,供应链恐告急

昆山不仅是台商大本营,更是印刷电路板(PCB)的重镇,昆山 4 月 2 日至 6 日升级防控措施时,中国台湾 PCB 大厂欣兴电子、南亚电路板,以及台光电等都已宣布停工,随着昆山封控措施再度升级,市场忧心 PCB 供应链恐告急。

以 PCB 产业来看,主要停工大厂包括欣兴 (昆山鼎鑫电子及欣兴同泰科技)、嘉联益、台光电、南电、精成科、总格精密、定颖、圆裕、德律、柏承、竞国 (竞陆电子)。

其中,欣兴宣布昆山子公司暂时停工,包括主要生产 PCB 与 HDI 的子公司昆山鼎鑫,以及生产软板为主的子公司欣兴同泰,产能占比约 20~25%。台光电宣布昆山子公司暂时停工,预估产能占比约 30~40%。南电宣布昆山厂进行闭环式管理,不影响公司营运,产能占比估计约 40%,主要以生产 PCB、BT 载板为主。

供应链业者表示,昆山是许多即时供货(JIT)料件重镇,以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看,厂商不受影响的几率微乎其微。但厂商唯一能做的,也只剩下紧盯疫情发展,并适时做出决策。

面板厂:进行库存调配,减缓对客户影响

作为电子信息重镇,昆山高度重视显示产业发展,规划建设光电产业园,致力于打造“芯屏双强”产业格局。昆山光电产业园已形成“原材料 — 面板 — 模组 — 整机”的完整产业链条,每个关键环节都有相应的龙头项目。维信诺、友达光电、龙腾光电三家企业技术先进,分别在有机发光体 AMOLED、低温多晶硅 (LTPS) 、非晶硅 TFT-LCD 领域有领先地位。昆山的面板产线如下。

友达 4 月 8 日公告,昆山子公司配合当地政府防疫封控政策,自 4 月 8 日至 12 日停工,停工期间,将进行库存调配,减缓对客户影响。

组装厂:长期封锁恐影响消费者信心,对消费性电子产品出货产生不利影响

2000 年前后,中国台湾 IT 产业开始大幅度向中国大陆转移,一系列的投资设备、原材料和关键件的进口全部顺势进驻昆山。就在这个时期,中国台湾的仁宝系、资通系、富士康三大笔记本电脑代工巨头全部来到了昆山。一批相互关联的 IT 制造企业一时间云集,当时的昆山一度密集布局 1000 多家笔记本上下游配套厂商,成为全世界 IT 产业重要的生产基地。有外媒戏称,昆山和深圳、郑州一起成为了撑起苹果手机的三座中国城市。

事实上,鸿海、和硕、纬创和立讯精密等苹果最大的多个供应链合作伙伴都在昆山,上海和昆山相继封城之下,当地政府要求纬创和和硕停工应对。其中,纬创表示,昆山厂主要生产物联网与中小尺寸模组产品,这类产品占整体营收比重非常小,预计影响不大。仁宝表示,目前昆山厂主要是笔记本电脑代工,出货可能会受到物流运输的影响,将调配重庆厂产能支援。

天风国际证券分析师郭明錤研判,封城影响下,苹果 iPhone 第二大组装厂和硕的上海和昆山厂已停运,最快可能要等到 4 月底才能复工,鸿海在中国大陆的子公司富士康没有受到影响。

郭明錤研判,苹果在中国拥有最好的供应链管理能力,而且苹果与中国政府的关系也不错,料苹果此次受到的影响将降至最低。不过,他提到,随着封锁持续时间越长,可能会进一步影响消费者信心,并对今年苹果等消费性电子产品的出货产生不利影响。

被动元件:仅小部分影响特殊产品

当地台商配合昆山政府对疫情防疫工作,延长静默期至 4 月 19 日并暂时停工,其中还包括被动元件上游材料和设备厂雷科子公司雷科电子材料(昆山)、被动元件陶瓷基板厂九豪子公司九豪精密陶瓷(昆山)、电感元件厂台庆科子公司台庆精密电子(昆山)等。

台庆科表示,子公司台庆精密电子位于昆山开发区,当地政府划分为静态管理区,继续实施静默管理,预估对台庆科 4 月营收影响小,因为江苏泗洪厂持续运作,积层芯片磁珠和电感元件生产不受影响,可应对订单分配,仅小部分影响特殊产品。

线性滑轨和线性马达厂直得科技子公司直得机械(昆山)也配合当地政府防疫工作,延长静默期至 19 日。

而关于上海、昆山疫情对台商的影响,中国台湾地区相关政府人员也表示,封控延长确实对台厂影响加深,严重到无法生产势必要延期交货,整体供应链就会受到影响。此外,根据厂商的反映,如果短期封控,影响会小一点,长期的影响还需要继续关注。

除了以上电子厂,实际上,昆山也坐落着不少半导体公司,如能讯高能半导体、澜起科技、华天科技、日月光均在当地有公司运营,目前这些半导体工厂暂无停工信息传出。

结语

事实上,昆山市作为“中国最强县”在我国的电子信息产业有着举足轻重的地位。赵翼细致盘点到,例如以上市公司注册地来看的话,据我们初步统计,注册地在昆山市的 A 股电子行业上市公司有 11 家,占全国约 3%,江苏省的 16%,苏州市的 29%。如果按电子信息也产值来看,据相关报道,2021 年昆山市规模以上电子信息产业产值达 5546 多亿元,约占苏州市的 48%,根据我们测算,其约占全国电子信息产业产值的 2.4%,可见其作为一个县级市在我国电子信息产业的重要程度。疫情之下无完卵,祈愿疫情赶紧过去,早日拨开云雾见月明。